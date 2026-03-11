'Al cielo con ella' sigue su meteórico ascenso y aprovecha la entrevista a Shakira para subir hasta La 1

La presentadora y cómica Henar Álvarez está a punto de dar un importante paso en su carrera televisiva: su late night ‘Al cielo con ella’ estrenará muy pronto su nueva etapa en La 1 tras despedirse este domingo en La 2.

El formato, que combina humor, entrevistas y actualidad con un estilo fresco y desenfadado, confirmó que contará con la estrella internacional Shakira como primera invitada de la etapa en el primer canal de RTVE, generando expectación entre la audiencia.

Producido por RTVE junto a Producciones del Barrio, el programa ha destacado desde su estreno en RTVE Play en 2024 por su éxito digital y su buena acogida en La 2, donde ha logrado datos relevantes de audiencia, incluso en emisiones especiales como la del pasado 8M. Con el salto a La 1, el show sigue los pasos de Marc Giró, que comenzó en digital hasta convertirse en uno de los pilares de la primera cadena pública.

En esta nueva etapa, ‘Al cielo con ella’ seguirá apostando por conversaciones con figuras destacadas de la cultura, la música y el entretenimiento, manteniendo el tono cercano y ácido que ha definido al formato desde sus inicios.