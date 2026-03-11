Rodolfo Sancho responde a los reporteros y reacciona por primera vez a las declaraciones de Silvia Bronchalo en '¡De viernes!'

El actor Rodolfo Sancho ha reaparecido públicamente en Festival de Málaga tras la reciente entrevista concedida por su exmujer, Silvia Bronchalo, al programa '¡De viernes!'. En ella lanzó duras acusaciones relacionadas con el proceso judicial de su hijo Daniel Sancho y la relación entre ambos. A su llegada a la ciudad andaluza, el intérprete fue preguntado por los medios sobre esas declaraciones, aunque dejó claro que no tiene intención de pronunciarse.

Cuando los periodistas mencionaron la entrevista de Bronchalo, el actor respondió con rotundidad: “No me interesa nada, la verdad”, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de la polémica. Aun así, mostró comprensión hacia la insistencia de los reporteros: “Sí, sí, sí, hacéis vuestro trabajo, claro que sí”, comentó con una sonrisa.

Durante el breve encuentro con la prensa, Sancho evitó cualquier valoración sobre las acusaciones lanzadas por su exmujer o sobre el proceso judicial de su hijo. El actor, que se encontraba en Málaga para presentar la segunda temporada de 'Entre tierras', insistió en que su intención era centrarse en su trabajo y en su visita a la ciudad.

De hecho, el intérprete se mostró relajado y de buen humor durante la conversación con los periodistas. Al preguntarle por su estancia en la ciudad, destacó el vínculo que mantiene con ella desde hace años: “Sí, de siempre, conozco mucho esta tierra”.