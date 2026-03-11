Festival de Málaga
Rodolfo Sancho responde a los reporteros y reacciona por primera vez a las declaraciones de Silvia Bronchalo en '¡De viernes!'
El actor evita entrar en la polémica con su exmujer y se limita a asegurar que entiende el trabajo de los periodistas.
El actor Rodolfo Sancho ha reaparecido públicamente en Festival de Málaga tras la reciente entrevista concedida por su exmujer, Silvia Bronchalo, al programa '¡De viernes!'. En ella lanzó duras acusaciones relacionadas con el proceso judicial de su hijo Daniel Sancho y la relación entre ambos. A su llegada a la ciudad andaluza, el intérprete fue preguntado por los medios sobre esas declaraciones, aunque dejó claro que no tiene intención de pronunciarse.
Cuando los periodistas mencionaron la entrevista de Bronchalo, el actor respondió con rotundidad: “No me interesa nada, la verdad”, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de la polémica. Aun así, mostró comprensión hacia la insistencia de los reporteros: “Sí, sí, sí, hacéis vuestro trabajo, claro que sí”, comentó con una sonrisa.
Durante el breve encuentro con la prensa, Sancho evitó cualquier valoración sobre las acusaciones lanzadas por su exmujer o sobre el proceso judicial de su hijo. El actor, que se encontraba en Málaga para presentar la segunda temporada de 'Entre tierras', insistió en que su intención era centrarse en su trabajo y en su visita a la ciudad.
De hecho, el intérprete se mostró relajado y de buen humor durante la conversación con los periodistas. Al preguntarle por su estancia en la ciudad, destacó el vínculo que mantiene con ella desde hace años: “Sí, de siempre, conozco mucho esta tierra”.
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
- Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
- Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
- Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern