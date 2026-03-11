Mediaset emitirá Fórmula 1 y MotoGP en abierto tras cerrar un acuerdo con DAZN

Mediaset ha alcanzado un acuerdo con DAZN, actual titular de los derechos de la Formula One, y con MotoGP Sports Entertainment Group para emitir en abierto algunas de las pruebas más importantes del calendario del motor en España. Gracias a esta alianza, los espectadores podrán seguir gratuitamente varias carreras tanto del Mundial de Fórmula 1 como del campeonato de MotoGP.

En el caso de la Fórmula 1, el acuerdo incluye la emisión íntegra de las dos pruebas que se disputarán en territorio español. Por un lado, el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 12 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y que Mediaset ofrecerá en abierto por sexto año consecutivo.

La compañía también retransmitirá el esperado Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, previsto del 11 al 13 de septiembre. La cita supondrá un hito para el automovilismo español, ya que marcará el debut de la capital en el calendario del campeonato mundial tras más de cuatro décadas sin acoger una carrera de Fórmula 1.

En cuanto al motociclismo, Mediaset emitirá tres de las carreras más emblemáticas del calendario del Mundial. Se trata del Gran Premio de España de MotoGP en Circuito de Jerez-Ángel Nieto (24-26 de abril), el Gran Premio de Catalunya de MotoGP (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo (20-22 de noviembre).

Con esta alianza, el grupo audiovisual refuerza su apuesta por acercar el deporte del motor a la televisión en abierto, permitiendo que millones de aficionados puedan seguir algunas de las carreras más relevantes de la temporada sin necesidad de plataformas de pago.