Laura Pausini puso patas arriba 'La revuelta' robándole el sitio a Broncano y apuntando las respuestas del sexo en la Constitución

Laura Pausini está a punto de estrenar nuevo álbum y de comenzar por primera vez su gira mundial en España. La cantante, que estará mañana en los Premios Dial, visitó 'La revuelta' para hacer promoción y puso el programa patas arriba.

Casi al final de la entrevista, Laura decidió robarle el sitio a David Broncano para ponerse en la piel de "Broncana" y entrevistar al presentador. Con este rol, pretendía que el andaluz respondiese a las preguntas clásicas del programa.

En la pregunta del dinero, Broncano afirmó estar por debajo de Laura Pausini, pero en el sexo dijo estar por encima de ella. Al sorprender con su respuesta sobre sus relaciones sexuales en la última semana, la italiana tuvo que hacer cuentas y usó para ello - sin darse cuenta - la Constitución Española.

"¿Dónde estás escribiendo?", preguntó Broncano rápidamente levantándose del sofá. "Esto es la Constitución Española" dijo el cómico mientras le arrebataba el documento a la artista y desataba la risa del público.

"Iba a apuntar lo que he follado en la Constitución Española", dijo el presentador sin poder contenerse la risa.