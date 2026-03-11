laSexta confía en Ana Pastor para analizar la escalada en la guerra de Irán en 'El objetivo' con la entrevista a este ministro del Gobierno

Ana Pastor vuelve este miércoles al prime time de laSexta al frente de un especial de 'El Objetivo' centrado en la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias económicas. El programa se emitirá a partir de las 23:00 horas y pondrá el foco en la escalada de precios y en el impacto que el conflicto puede tener en la economía global y española.

Durante la emisión, la periodista entrevistará al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que responderá a las preguntas del programa sobre el encarecimiento de la energía y de otros productos tras el inicio de las hostilidades. El objetivo es analizar cómo la situación internacional puede afectar al bolsillo de los ciudadanos y a la estabilidad económica.

El especial contará además con una mesa de analistas formada por el exembajador en Washington Javier Rupérez, el economista Gonzalo Bernardos, la comandante y exdiputada Zaida Cantera, el exministro Alberto Garzón y los periodistas Ignacio Escolar y Juan Fernández-Miranda. A lo largo del programa también se realizarán conexiones en directo con Israel, Irán, Líbano y Estados Unidos para seguir la evolución del conflicto.

Noticias relacionadas

El formato, que desde su estreno se ha caracterizado por el análisis y la verificación de datos, en las últimas semanas ha dedicado especiales a temas como Venezuela, Groenlandia o las protestas en Irán que están logrando un notable seguimiento. La semana pasada, la edición titulada "La nueva guerra" alcanzó su mejor dato de la temporada con un 8,6 % de cuota de pantalla, 525.000 espectadores de media.