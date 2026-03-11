Factura del caos
laSexta confía en Ana Pastor para analizar la escalada en la guerra de Irán en 'El objetivo' con la entrevista a este ministro del Gobierno
El programa de laSexta analizará el impacto económico del conflicto con una mesa de expertos y conexiones en directo desde varios países.
Ana Pastor vuelve este miércoles al prime time de laSexta al frente de un especial de 'El Objetivo' centrado en la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias económicas. El programa se emitirá a partir de las 23:00 horas y pondrá el foco en la escalada de precios y en el impacto que el conflicto puede tener en la economía global y española.
Durante la emisión, la periodista entrevistará al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que responderá a las preguntas del programa sobre el encarecimiento de la energía y de otros productos tras el inicio de las hostilidades. El objetivo es analizar cómo la situación internacional puede afectar al bolsillo de los ciudadanos y a la estabilidad económica.
El especial contará además con una mesa de analistas formada por el exembajador en Washington Javier Rupérez, el economista Gonzalo Bernardos, la comandante y exdiputada Zaida Cantera, el exministro Alberto Garzón y los periodistas Ignacio Escolar y Juan Fernández-Miranda. A lo largo del programa también se realizarán conexiones en directo con Israel, Irán, Líbano y Estados Unidos para seguir la evolución del conflicto.
El formato, que desde su estreno se ha caracterizado por el análisis y la verificación de datos, en las últimas semanas ha dedicado especiales a temas como Venezuela, Groenlandia o las protestas en Irán que están logrando un notable seguimiento. La semana pasada, la edición titulada "La nueva guerra" alcanzó su mejor dato de la temporada con un 8,6 % de cuota de pantalla, 525.000 espectadores de media.
