Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMiranda de EbroPorqueresPeste porcinaR3 - RodaliesBajas laboralesAmancio OrtegaInditexAnestesiaAdamuzAlimentaciónPremios OscarEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Bajo presión

Eurovisión reprende a Suecia tras las críticas de su representante a Israel: “No deberían estar ahí”

La UER recuerda a la cadena pública SVT la obligación de mantener la neutralidad política del festival.

Felicia, representante de Suecia en 'Eurovisión 2026'

Felicia, representante de Suecia en 'Eurovisión 2026'

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La participación de Israel vuelve a generar polémica en Eurovision. El director del festival, Martin Green, ha llamado la atención a la televisión pública sueca SVT después de que su representante para 2026, Felicia, criticara públicamente la presencia de Israel en el certamen.

La cantante, que el pasado sábado ganó el Melodifestivalen con la canción "My System" y representará a Suecia en la edición de Viena, fue preguntada por la participación israelí en sus primeras entrevistas tras la victoria. En declaraciones al diario Dagens Nyheter, aseguró: “No creo que deban estar ahí. Hay muchos asesinatos, así que no me parece correcto”. En otra entrevista con Aftonbladet, añadió: “No es buena idea que Israel participe”.

Las palabras de la artista no han pasado desapercibidas en la UER, organismo que organiza el festival. En un comunicado, Green recordó que el certamen se rige por normas que buscan preservar su neutralidad política: “La UER apoya plenamente el principio de libertad de expresión. Sin embargo, el Festival de Eurovisión se rige por normas diseñadas para salvaguardar la neutralidad del evento y garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos los artistas”.

El responsable del concurso explicó además que la organización se ha puesto en contacto con SVT para recordar las obligaciones de los participantes: “Nos hemos puesto en contacto con SVT para asegurarnos de que su artista haya recibido un recordatorio claro de las normas y responsabilidades que se aplican tras su selección para el concurso”, afirmó, insistiendo en la necesidad de proteger la “naturaleza apolítica” del evento.

Noticias relacionadas

Desde la televisión pública sueca han defendido a su representante. Eva Beckman, directora de programación de SVT, subrayó que en Suecia rige la libertad de expresión y que la cadena no puede controlar las opiniones personales de los artistas. Aun así, confirmó que han informado a Felicia sobre las reglas del festival, y advirtió de que sería “increíblemente triste” que pudiera ser descalificada por estas declaraciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  4. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  5. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
  7. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  8. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Mediaset emitirá Fórmula 1 y MotoGP en abierto tras cerrar un acuerdo con DAZN

Mediaset emitirá Fórmula 1 y MotoGP en abierto tras cerrar un acuerdo con DAZN

Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde

Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde

El fisiólogo Juan Antonio Madrid: "La siesta puede reducir la carga de estrés y bajar la presión arterial"

El fisiólogo Juan Antonio Madrid: "La siesta puede reducir la carga de estrés y bajar la presión arterial"

Collserola cierra todos sus accesos tras detectarse un primer caso de peste porcina en el municipio de Barcelona

Robles insiste en que España no participará en una misión en el estrecho de Ormuz

Robles insiste en que España no participará en una misión en el estrecho de Ormuz

Directo | Von der Leyen rectifica y dice ahora que la UE "siempre defenderá" el orden internacional

Directo | Von der Leyen rectifica y dice ahora que la UE "siempre defenderá" el orden internacional

El Barça se fatiga y Flick se refugia en la defensa

El Barça se fatiga y Flick se refugia en la defensa

El precio del euríbor hoy, 11 de marzo: el índice se desploma y da un respiro a los hipotecados

El precio del euríbor hoy, 11 de marzo: el índice se desploma y da un respiro a los hipotecados