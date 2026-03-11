Bajo presión
Eurovisión reprende a Suecia tras las críticas de su representante a Israel: “No deberían estar ahí”
La UER recuerda a la cadena pública SVT la obligación de mantener la neutralidad política del festival.
La participación de Israel vuelve a generar polémica en Eurovision. El director del festival, Martin Green, ha llamado la atención a la televisión pública sueca SVT después de que su representante para 2026, Felicia, criticara públicamente la presencia de Israel en el certamen.
La cantante, que el pasado sábado ganó el Melodifestivalen con la canción "My System" y representará a Suecia en la edición de Viena, fue preguntada por la participación israelí en sus primeras entrevistas tras la victoria. En declaraciones al diario Dagens Nyheter, aseguró: “No creo que deban estar ahí. Hay muchos asesinatos, así que no me parece correcto”. En otra entrevista con Aftonbladet, añadió: “No es buena idea que Israel participe”.
Las palabras de la artista no han pasado desapercibidas en la UER, organismo que organiza el festival. En un comunicado, Green recordó que el certamen se rige por normas que buscan preservar su neutralidad política: “La UER apoya plenamente el principio de libertad de expresión. Sin embargo, el Festival de Eurovisión se rige por normas diseñadas para salvaguardar la neutralidad del evento y garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos los artistas”.
El responsable del concurso explicó además que la organización se ha puesto en contacto con SVT para recordar las obligaciones de los participantes: “Nos hemos puesto en contacto con SVT para asegurarnos de que su artista haya recibido un recordatorio claro de las normas y responsabilidades que se aplican tras su selección para el concurso”, afirmó, insistiendo en la necesidad de proteger la “naturaleza apolítica” del evento.
Desde la televisión pública sueca han defendido a su representante. Eva Beckman, directora de programación de SVT, subrayó que en Suecia rige la libertad de expresión y que la cadena no puede controlar las opiniones personales de los artistas. Aun así, confirmó que han informado a Felicia sobre las reglas del festival, y advirtió de que sería “increíblemente triste” que pudiera ser descalificada por estas declaraciones.
