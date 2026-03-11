Ana Rosa Quintana se despide de Raúl del Pozo con un emotivo mensaje: “Hoy me asomo a la puerta del cielo”

La muerte del periodista Raúl del Pozo a los 89 años ha provocado numerosas reacciones en el mundo del periodismo. Entre ellas destaca la de Ana Rosa Quintana, que ha querido dedicarle unas palabras cargadas de emoción en su programa durante su emisión esta mañana en Telecinco.

La presentadora recordó la figura del veterano columnista destacando su manera de entender el oficio: “Raúl ha contado España durante décadas: la ha escuchado, la ha olido, la ha vivido en las barras de los cafés, en los pasillos del poder y en los silencios de la madrugada en una redacción”.

Quintana también subrayó el carácter del periodista, al que definió como un profesional difícil de domesticar: “Era un periodista de piel, de intuición, de calle. Raúl escribía con esa mirada de testigo incómodo, valiente y con esa pizca de mala leche que no se deja domesticar por el poder”.

Más allá del ámbito profesional, la comunicadora quiso recordar la relación personal que mantenía con él: “Mi memoria es la del Raúl vecino y amigo. El Raúl que venía a verme cuando estaba mala y asomaba la cabeza por la puerta para no contagiarme nada, pero que cada día aparecía puntual para preguntarme cómo me encontraba”.

Noticias relacionadas

Su despedida concluyó con un mensaje especialmente emotivo dirigido al periodista: “Raúl, hoy me asomo yo a la puerta del cielo para decirte: hasta siempre, querido amigo”, dijo la presentadora poco antes de que se abriera la capilla ardiente del histórico cronista.