Almudena toma la decisión más difícil en ‘Supervivientes’ y "elimina" a Darío y Borja: “Tengo que brillar sola”

La aventura de 'Supervivientes' dio un nuevo giro cuando Almudena Porras descubrió que no solo debía convivir en Honduras con su actual pareja, Borja Silva, sino también con su expareja Darío Linero, con quien rompió tras once años de relación en 'La isla de las tentaciones'. La concursante no esperaba reencontrarse con ambos en el reality, ni mucho menos tener que decidir el destino de los dos dentro del programa.

Durante la gala presentada por Sandra Barneda, el presentador Ion Aramendi explicó que Almudena debía tomar una decisión clave tras sus primeras 48 horas en Playa Destino: elegir si quería convivir con Borja y Darío o regresar con el resto de concursantes. De su respuesta dependía el futuro inmediato de ambos en el concurso.

Antes de enfrentarse a esa elección, la convivencia no fue sencilla. Almudena y Borja protagonizaron su primera gran discusión de pareja, que estalló por un simple palo durante una tarea en la playa: “No me calientes más la cabeza, actúa en consecuencia de lo que dices y no te rías de mí en mi cara”, le reprochó él, visiblemente molesto.

Ya en el llamado “atril en llamas”, Almudena escuchó las condiciones del juego y se derrumbó: “¿Cómo me podéis poner en este aprieto? ¿Yo quién soy para decidir sobre el concurso de nadie?”, se preguntó entre lágrimas. La concursante también confesó lo difícil que era convivir con su expareja: “A Borja le amo y no me perdonaría mandarle a España. No es fácil estar allí con mi expareja, no es plato de buen gusto para ninguno de los tres”.

Tras mucho pensarlo, Almudena tomó una decisión que sorprendió a todos: “Borja me va a entender, sé que puedo sola… quiero irme con todos mis compañeros. Tengo que brillar sola”, aseguró, apostando por continuar su aventura sin convivir con ninguno de los dos.

Noticias relacionadas

Sin embargo, el desenlace guardaba una última sorpresa. Aramendi reveló que Borja y Darío no regresarían a España: permanecerán en Playa Destino, donde convivirán con los futuros expulsados del reality hasta jugarse su continuidad en el concurso. El presentador fue claro: “Estáis en zona de peligro, pero tenéis una oportunidad”.