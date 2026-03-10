Tenerife acoge los Premios Dial: así podrás ver la gala en Divinity, Telecinco TV Canaria y la web de Cadena Dial

Tenerife acoge un año más los Premios Dial, que este jueves 12 de marzo alcanzan su 30ª edición. La gala se podrá seguir a partir de las 22:00h. (21:00h. en Canarias) a través de cadenadial.com, del canal de YouTube de Dial y del canal de televisión Divinity. Además, desde las 20:00h. (19:00h. en Canarias) tendrá lugar una retransmisión especial previa con los mejores momentos de la alfombra roja en la web y el canal de YouTube de Cadena Dial.

Para quienes no puedan ver la gala en directo, tanto Telecinco como Televisión Canaria han programado la redifusión de la misma para el sábado 14 de marzo. Por la mañana a las 7:00 horas podrá verse en la cadena de Mediaset (6:00 en Canarias), mientras que por la noche - a las 23:50 hora local - podrán disfrutar de la gala los espectadores del canal autonómico del Archipiélago.

Luis Fonsi, Laura Pausini, el recién incorporado Carlos Vives, Oliva, Marta Sánchez, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche, Kany García, Pablo Alborán y Nil Moliner son los premiados de este año. Por otro lado, Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona recibirán los Premios Dial a la Trayectoria en reconocimiento a sus destacadas carreras en la música en español. La gala, presentada por Leire Martínez - que también ha sido premiada-, reunirá a diversas personalidades de la música, la cultura, la televisión y la creación de contenidos digitales que participarán en la entrega de los galardones tras desfilar por una de las primeras grandes alfombras rojas del año.

Las últimas entradas para asistir a la gala de los Premios Dial Tenerife en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife están disponibles en la web de Dial.