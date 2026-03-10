Taz Skylar revoluciona ‘La Revuelta’ con su surrealista historia antes de triunfar en ‘One Piece’: "Dormía en un coche"

La visita de Taz Skylar a 'La Revuelta' dejó momentos muy impactantes en el programa presentado por David Broncano. El actor, conocido por interpretar a Sanji en el live-action de One Piece, combinó anécdotas de su carrera con recuerdos de una etapa mucho más complicada antes de alcanzar el éxito.

Nada más entrar en el plató protagonizó el primer momento cómico de la entrevista. Broncano comenzó a hablarle en inglés, al tratarse del protagonista de una serie internacional, pero rápidamente el chico se pasó al español: "Soy más canario que el gofio", desveló el chico al entrar a plató.

Durante la charla, Skylar recordó su trayectoria antes de convertirse en actor. Hijo de padre libanés y madre inglesa, nació en Tenerife y a los 15 años fue expulsado del instituto. A partir de ahí empezó una etapa de viajes por distintos países con su tabla de surf: “En esa época yo iba de un lado a otro con mi tabla de surf y, si no tenía dónde dormir, usaba su funda como si fuera un saco de dormir”, explicó sobre aquellos años en los que recorría diferentes lugares buscando oportunidades.

Uno de los episodios más duros lo vivió en San Sebastián, donde trabajaba para la fábrica de surf Pukas mientras intentaba abrirse camino como guionista en Londres: “Como no podía pagar un apartamento en ambas ciudades, alquilé un parking en San Sebastián y, cuando se me acababa el dinero en Londres, iba, trabajaba unos meses haciendo tablas y durmiendo dentro de mi coche”.

A pesar de eso, con el tiempo empezó a hacerse conocido, hasta el punto de convertirse en el protagonista de una de las series más vistas de Netflix. La segunda temporada de 'One Piece' ha llegado este mismo martes, 10 de marzo, a Netflix.