En 'Y Ahora Sonsoles'

Samantha Vallejo-Nágera se sincera como nunca sobre el nacimiento de su hijo Roscón: "Aquello parecía un tanatorio"

La cocinera recuerda el nacimiento de su hijo con Síndrome de Down en una entrevista con Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega vuelve a Antena 3 tras la muerte de su padre y se rompe con el pésame que le da una invitada: "Eso duele mucho"

Samantha Vallejo-Nágera en 'Y Ahora Sonsoles'

Samantha Vallejo-Nágera en 'Y Ahora Sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Un día después de romper en lágrimas en su regreso a Antena 3, Sonsoles Ónega ha recibido en su plató a Samantha Vallejo-Nágera para entrevistarla y conocer su lado más personal.

La cocinera, conocida por su dilatada experiencia como jueza en 'MasterChef, ha ofrecido una entrevista abierta en la que se ha sincerado sobre cómo fue el nacimiento de Roscón, su hijo con Síndrome de Down.

Al ser una noticia inesperada, Samantha cuenta que "todo el mundo llora, te abraza...". "Al principio fue un drama, en vez de un paritorio, aquello parecía un tanatorio", expresó la invitada.

Sin embargo, la participante de 'DecoMasters' segura que su mentalidad cambió demasiado pronto, a los quince días de nacer su hijo: "Hay que intentar cambiar el concepto de la sociedad de que tener un niño con Síndrome de Down es malo".

