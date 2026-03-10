RTVE da un paso más con ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’: así será el nuevo programa que une a sus protagonistas

RTVE refuerza el universo de sus series diarias con el lanzamiento de 'Cosas de palacio', un nuevo videopodcast que reunirá a intérpretes de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en un espacio pensado para los seguidores de ambas ficciones. El formato se estrenará el jueves 12 de marzo en RTVE Play, donde se publicará cada semana a las 19:30, y también podrá verse en el canal EN PLAY a medianoche.

El programa reunirá en un mismo plató a miembros del reparto de las dos producciones para conversar sobre las tramas, el rodaje y la experiencia de participar en estas series que cada tarde emite La 1. La propuesta busca mostrar una faceta más cercana de los actores, que participarán en juegos, retos y dinámicas en un tono distendido lejos de los personajes que interpretan en pantalla.

Uno de los elementos centrales del formato será una caja sorpresa que marcará el desarrollo de cada episodio. En su interior se esconderán preguntas de la audiencia, objetos, retos o temas de conversación que los invitados irán descubriendo durante la grabación. Al final de cada entrega, los participantes deberán dejar dentro de la caja un nuevo objeto o desafío para los protagonistas del siguiente capítulo.

El público también tendrá un papel activo en el videopodcast. Los seguidores de las dos series podrán enviar preguntas o comentarios a través de RTVE Participa y de las redes sociales oficiales de las ficciones, que serán planteadas a los invitados durante la grabación.

El primer episodio contará con la participación de Arturo García Sancho, conocido por interpretar a Manuel en 'La Promesa', junto a Elena Navarro y Marcos Orengo, que dan vida a Pepa y Martín en 'Valle Salvaje'. La entrega se ha grabado en el set de esta última serie y la siguiente contará con un invitado sorpresa procedente de 'La Promesa'.