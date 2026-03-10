En su línea
Rosalía no solo actuará en la tercera temporada de ‘Euphoria’: así es el nuevo reto que asume la catalana en la serie de Zendaya
La cantante debutará como actriz en la serie de HBO mientras también participa en su banda sonora original.
La tercera temporada de 'Euphoria' contará con un fichaje inesperado que conecta directamente con la industria musical: aunque ya sabíamos que Rosalía se incorpora a la serie creada por Sam Levinson con un papel dentro de la trama, ahora se descubre también que participará en la creación de su banda sonora.
El creador de la ficción confirmó que la artista catalana ha trabajado también en la música original de la temporada junto a nombres de peso en la industria cinematográfica: “Tenemos un par de pistas musicales originales de la serie hechas por Hans Zimmer, Labrinth y Rosalía”, explicó en declaraciones a Vogue.
Dentro de la historia, la cantante interpretará a una pole dancer que aparece en uno de los clubes que tendrán protagonismo en la nueva etapa de la ficción. En uno de los adelantos publicados puede verse a Rosalía bailando alrededor de una barra de pole dance mientras luce un collarín decorativo que formó parte del vestuario de su personaje durante todo el episodio.
La propia artista reconoció que ese elemento se convirtió en uno de los desafíos del rodaje: “Tenía que usar esto durante todo el episodio. Eso suponía un desafío extra… Al principio estaba un poco molesta, pero tuve que aprender a convivir con él”, explicó en una entrevista con Elle, donde también describió la experiencia como muy bonita y una experiencia de aprendizaje increíble.
Suscríbete para seguir leyendo
- Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
- Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
- Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Apicultores profesionales dan las claves para que no te den jarabe por miel: 'La que se pone dura tras un tiempo, la fea, es la de calidad
- El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum