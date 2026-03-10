Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónMercadonaArmamentoIkeaRodaliesDonald TrumpPrecio diéselbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
instagramlinkedin

En su línea

Rosalía no solo actuará en la tercera temporada de ‘Euphoria’: así es el nuevo reto que asume la catalana en la serie de Zendaya

La cantante debutará como actriz en la serie de HBO mientras también participa en su banda sonora original.

Rosalía

Rosalía / INSTAGRAM

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La tercera temporada de 'Euphoria' contará con un fichaje inesperado que conecta directamente con la industria musical: aunque ya sabíamos que Rosalía se incorpora a la serie creada por Sam Levinson con un papel dentro de la trama, ahora se descubre también que participará en la creación de su banda sonora.

El creador de la ficción confirmó que la artista catalana ha trabajado también en la música original de la temporada junto a nombres de peso en la industria cinematográfica: “Tenemos un par de pistas musicales originales de la serie hechas por Hans ZimmerLabrinth y Rosalía”, explicó en declaraciones a Vogue.

Dentro de la historia, la cantante interpretará a una pole dancer que aparece en uno de los clubes que tendrán protagonismo en la nueva etapa de la ficción. En uno de los adelantos publicados puede verse a Rosalía bailando alrededor de una barra de pole dance mientras luce un collarín decorativo que formó parte del vestuario de su personaje durante todo el episodio.

Noticias relacionadas

La propia artista reconoció que ese elemento se convirtió en uno de los desafíos del rodaje: “Tenía que usar esto durante todo el episodio. Eso suponía un desafío extra… Al principio estaba un poco molesta, pero tuve que aprender a convivir con él”, explicó en una entrevista con Elle, donde también describió la experiencia como muy bonita y una experiencia de aprendizaje increíble.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  4. Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
  5. Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat
  6. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  7. Apicultores profesionales dan las claves para que no te den jarabe por miel: 'La que se pone dura tras un tiempo, la fea, es la de calidad
  8. El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum

Sarah Santaolalla abandona ‘En boca de todos’ entre lágrimas tras un tenso enfrentamiento con Antonio Naranjo y acusar a Nacho Abad de cómplice

Sarah Santaolalla abandona ‘En boca de todos’ entre lágrimas tras un tenso enfrentamiento con Antonio Naranjo y acusar a Nacho Abad de cómplice

Catalunya se activa para recibir al Papa e Illa liderará la organización de la visita

Catalunya se activa para recibir al Papa e Illa liderará la organización de la visita

La Fiscalía considera "prematuro" el archivo de la causa por la lona frente al Congreso que llamaba corrupto a Sánchez y pide que se reabra

La Fiscalía considera "prematuro" el archivo de la causa por la lona frente al Congreso que llamaba corrupto a Sánchez y pide que se reabra

Richard Sánchez, nuevo comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural de Barcelona

Richard Sánchez, nuevo comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural de Barcelona

El Govern resucita el proyecto del Eix Transversal Ferroviari para un corredor mixto de pasajeros y mercancías

El Govern resucita el proyecto del Eix Transversal Ferroviari para un corredor mixto de pasajeros y mercancías

Barcelona recibirá al Tour iluminando espacios de amarillo y con una 'fan zone' en Ciutat Vella

Barcelona recibirá al Tour iluminando espacios de amarillo y con una 'fan zone' en Ciutat Vella

EEUU cancela a última hora un acto privado en la embajada de Madrid sobre inversión en Minerales críticos

EEUU cancela a última hora un acto privado en la embajada de Madrid sobre inversión en Minerales críticos

Wallbox se declara en preconcurso

Wallbox se declara en preconcurso