Rosalía no solo actuará en la tercera temporada de ‘Euphoria’: así es el nuevo reto que asume la catalana en la serie de Zendaya

La tercera temporada de 'Euphoria' contará con un fichaje inesperado que conecta directamente con la industria musical: aunque ya sabíamos que Rosalía se incorpora a la serie creada por Sam Levinson con un papel dentro de la trama, ahora se descubre también que participará en la creación de su banda sonora.

El creador de la ficción confirmó que la artista catalana ha trabajado también en la música original de la temporada junto a nombres de peso en la industria cinematográfica: “Tenemos un par de pistas musicales originales de la serie hechas por Hans Zimmer, Labrinth y Rosalía”, explicó en declaraciones a Vogue.

Dentro de la historia, la cantante interpretará a una pole dancer que aparece en uno de los clubes que tendrán protagonismo en la nueva etapa de la ficción. En uno de los adelantos publicados puede verse a Rosalía bailando alrededor de una barra de pole dance mientras luce un collarín decorativo que formó parte del vestuario de su personaje durante todo el episodio.

Noticias relacionadas

La propia artista reconoció que ese elemento se convirtió en uno de los desafíos del rodaje: “Tenía que usar esto durante todo el episodio. Eso suponía un desafío extra… Al principio estaba un poco molesta, pero tuve que aprender a convivir con él”, explicó en una entrevista con Elle, donde también describió la experiencia como muy bonita y una experiencia de aprendizaje increíble.