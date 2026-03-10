Mediaset España elige como nuevo presidente a un histórico directivo con casi tres décadas de experiencia en el grupo

Mediaset España sigue afrontando cambios internos para tratar de impulsar definitivamente las audiencias del grupo. En este sentido, la compañía ha elegido hoy a su nuevo presidente tras la salida de Cristina Garmendia por decisión propia.

El grupo de Fuencarral ha decidido confiar en Marcos Rodríguez, un histórico directivo que lleva en la empresa desde 1998 y que ejercía hasta la fecha las funciones de director general Corporativo y director de Realciones Institucionales.

Mario Rodríguez Valderas es licenciado en Derecho Empresarial por ICADE y cuenta con un Máster en Dirección Jurídica de Empresas por el Instituto Libre de Derecho y Economía. Tras iniciar su trayectoria en el despacho de abogados del catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado (1991-1998), se incorporó en 1998 a Gestevisión Telecinco -hoy Mediaset España-, donde en el año 2000 fue nombrado secretario del Consejo de Administración y en 2003 secretario general, constituyendo en su seno la Asesoría Jurídica y los departamentos de Auditoria Interna, Responsabilidad Social y Cumplimiento Normativo. En diciembre de 2010 fue designado director general Corporativo de la compañía.

Desde su llegada al grupo, ha participado activamente en los principales hitos que Mediaset España ha afrontado, desde su salida a Bolsa hasta la adquisición de Cuatro y el otorgamiento de las sucesivas licencias de TDT de las que es titular Mediaset España, entre otros. Además, ha representado a la compañía ante la Administración y los distintos organismos reguladores, participando en los procesos de elaboración de las distintas normas que han disciplinado el sector televisivo y audiovisual, así como en los principales foros del sector audiovisual.

Además, ha ejercido como vocal del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y vicepresidente de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) y es en la actualidad consejero de la ACT (Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe).