Llegará próximamente
‘MasterChef’ ya calienta fogones en La 1 y promociona el estreno de su temporada 14, que presenta su mayor cambio hasta el momento
El talent culinario regresa muy pronto con un jurado renovado tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera.
'MasterChef' ya calienta su regreso a la parrilla de RTVE. La cadena pública ha comenzado a emitir las primeras promociones de la decimocuarta edición del talent culinario, que llegará “muy pronto” al prime time de La 1 con una importante novedad en su jurado.
Tras trece años formando parte del formato, Samantha Vallejo-Nágera abandona su puesto como jurado. Su lugar lo ocupará Marta Sanahuja, creadora gastronómica conocida por su proyecto digital Delicious Martha, que se sumará al equipo formado por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.
Por el momento, RTVE no ha mostrado imágenes de los nuevos aspirantes ni de las pruebas de esta edición. La promoción que ya se emite en pantalla se limita a una breve cortinilla en la que distintos ingredientes giran dentro de la icónica “M” del programa, símbolo del formato producido por Shine Iberia.
Se trata de unas promociones iniciales, dando a entender que el espacio tardará un tiempo en llegar, pudiendo hacerlo tras las vacaciones de Semana Santa. Esto podría coincidir con el final de 'DecoMasters', al que quedan varias galas por emitir, así como 'The Floor', que tras el programa de esta noche, solo quedarían dos entregas.
