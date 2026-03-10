Luis Fonsi habla alto y claro sobre lo que pasa en EEUU y opina de los votantes de Donald Trump: "Me gustaría pensar que están arrepentidos"

'El Hormiguero' recibió esta noche a Luis Fonsi, que acudía al programa para presentar su nuevo tema 'Cambiaré'. Durante la conversación con Pablo Motos, el artista no solo habló de su colaboración con Feid y su carrera musical, sino que también se pronunció contra la política migratoria de Donald Trump.

El presentador advirtió que no quería meter en un lío al cantante antes de preguntarle por el ICE, la policía migratoria de EEUU y por la división que puede provocar el presidente del país con sus decisiones: "Hay mucha división. Me gustaría pensar que hay un porcentaje de personas que están arrepentidas".

Fonsi quiso ir más allá y cargó con la manera en la que se trata a los extranjeros: "Hace falta unión, buscar una manera de hablar y de entendernos. Hay que seguir las leyes, pero la manera que se está tratando al inmigrante...".

Por último, el puertorriqueño se puso de ejemplo para que los espectadores entendieran la presión que se está viviendo: "Yo ando con mi pasaporte, soy americano y mi esposa me dice 'vamos a llevarnos el pasaporte por si acaso' porque la gente te mira con otros ojos".