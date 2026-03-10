Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Javier protagoniza un momento histórico al convertirse en maestro de ceremonias de una boda gótica-romántica: "Os declaro marido y mujer"

El presentador ha oficializado una boda en su programa diario entre dos protagonistas que se conocieron hace 40 años

Jorge Javier Vázquez en 'El dario'

Jorge Javier Vázquez en 'El dario' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico

El mundo de la televisión ha vivido otro surrealista momento esta tarde de la mano de Jorge Javier Vázquez y su 'Diario'. El programa de Telecinco ha protagonizado un enlace al estilo gótico-románico entre dos de sus protagonistas, implicando al 100% a su presentador.

Encarni y Gregorio eran los protagonistas de este momentazo en el que los espectadores han podido ver al presentador vestido con un traje oscuro y un sombrero para ser el maestro de ceremonias de este particular enlace.

"Hoy nos reunimos en 'El diario' para celebrar un vínculo que trasciende el tiempo y la razón. Hoy sellamos la alianza que une a Encarni y Gregorio. Que sus almas se guíen por la fuerza de un amor que desde antes de la memoria ha sido escrito para perdurar. Que vuestro amor sea como la noche infinita, profundo, sereno y eterno. Por el poder que se me concede en este acto, os declaro 'marido y mujer", comunicaba Vázquez ante el aplauso del plató.

Lo más sorprendente de esta historia es que, aunque la pareja se conoció en los años 80, hace casi una década que la vida separó sus caminos. Gregorio llegaba al plató sin saber a lo que se iba a enfrentar, pero en cuanto ha visto a Encarni no ha dudado en sacar una sonrisa y mantenerse en la ceremonia.

