Un ex fiscal de la Corte Penal Internacional lanza una dura y contundente reflexión sobre el conflicto en Irán: "La Tercera Guerra Mundial ya empezó"

El conflicto en Irán a causa de los ataques de EEUU e Israel ha provocado una escalada bélica que mantiene en tensión al mundo entero. Por eso, en 'El intermedio', Andrea Ropero se ha entrevistado con Luis Moreno Ocampo, el que fuera primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.

Ocampo comienza reflexionando que "en el mundo de hoy, Putin, Netanyahu, Trump y ahora la Unión Europea creen que la guerra está bien para manejar conflictos" y añade que el conflicto que se ha iniciado contra Irán "es ilegal".

Ocampo también recuerda que Europa se ha comprometido a gastar un 5% del PIB en gasto militar, a lo que hay que sumar la fuerte inversión que hará EEUU: "Si planeamos, financiamos y fabricamos armas para la guerra, lo normal es que haya una guerra".

Noticias relacionadas

"La Tercera Guerra Mundial ya empezó", afirma de manera contundente el exfiscal, que asegura que lo que estamos viendo en Irán es solo "una parada en la vía".