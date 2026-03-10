El influencer Lawtips saca los colores a Alba Carrillo tras sugerir que no se repatrie a Fernando Verdasco y Ana Boyer: "Si aplicamos ese argumento, habría que negar ayuda a muchísima gente"

La polémica generada por Alba Carrillo en 'D Corazón' ha encontrado respuesta en redes sociales. El influencer jurídico Andrés Millán, más conocido como Lawtips, ha reaccionado a las declaraciones de la colaboradora sobre Fernando Verdasco y Ana Boyer.

Durante su intervención en el programa de RTVE, Carrillo criticó duramente a quienes fijan su residencia fiscal fuera de España y mencionó directamente a la pareja: “No me da ninguna pena, yo creo que no deberíamos repatriarles”, afirmó, añadiendo que tampoco deberían trabajar en medios públicos si no tributan en el país.

El comentario no tardó en viralizarse, y Lawtips recuperó el fragmento para analizarlo desde el punto de vista jurídico. En su vídeo comenzó cuestionando el planteamiento de la colaboradora: “Ah, o sea que alguien que no tributa en España no debería cobrar de nada público”, ironizó antes de poner ejemplos de científicos, artistas o empresas extranjeras que reciben pagos de instituciones españolas sin tributar aquí.

El creador de contenido también subrayó que residir fuera del país no implica necesariamente una ilegalidad: “No está aprobado que alguien se haya ido a Doha o a Dubái solo para pagar menos impuestos, no hay confirmación oficial de ningún tipo y vivir fuera es legal y cada persona puede residir donde quiera”.

Además, recordó que la protección del Estado a los ciudadanos en el extranjero no depende de su residencia fiscal: “La protección consular no depende de Hacienda, depende de la nacionalidad. Si tienes pasaporte español, tienes protección consular básica”, afirmó, señalando que ese derecho se aplica a cualquier ciudadano independientemente de dónde pague impuestos.

Lawtips también criticó el argumento de que quienes viven fuera no deberían recibir ayuda del Estado: “Si aplicáramos el argumento de ‘no pagas impuestos aquí, no te ayudamos’, habría que negar ayuda a muchísima gente”, señaló, poniendo como ejemplo a estudiantes, trabajadores o científicos españoles que residen temporalmente en otros países.