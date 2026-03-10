En Instagram
El influencer Lawtips saca los colores a Alba Carrillo tras sugerir que no se repatrie a Fernando Verdasco y Ana Boyer: "Si aplicamos ese argumento, habría que negar ayuda a muchísima gente"
El creador de contenido especializado en derecho desmonta las palabras de la colaboradora de ‘D Corazón’.
La polémica generada por Alba Carrillo en 'D Corazón' ha encontrado respuesta en redes sociales. El influencer jurídico Andrés Millán, más conocido como Lawtips, ha reaccionado a las declaraciones de la colaboradora sobre Fernando Verdasco y Ana Boyer.
Durante su intervención en el programa de RTVE, Carrillo criticó duramente a quienes fijan su residencia fiscal fuera de España y mencionó directamente a la pareja: “No me da ninguna pena, yo creo que no deberíamos repatriarles”, afirmó, añadiendo que tampoco deberían trabajar en medios públicos si no tributan en el país.
El comentario no tardó en viralizarse, y Lawtips recuperó el fragmento para analizarlo desde el punto de vista jurídico. En su vídeo comenzó cuestionando el planteamiento de la colaboradora: “Ah, o sea que alguien que no tributa en España no debería cobrar de nada público”, ironizó antes de poner ejemplos de científicos, artistas o empresas extranjeras que reciben pagos de instituciones españolas sin tributar aquí.
El creador de contenido también subrayó que residir fuera del país no implica necesariamente una ilegalidad: “No está aprobado que alguien se haya ido a Doha o a Dubái solo para pagar menos impuestos, no hay confirmación oficial de ningún tipo y vivir fuera es legal y cada persona puede residir donde quiera”.
Además, recordó que la protección del Estado a los ciudadanos en el extranjero no depende de su residencia fiscal: “La protección consular no depende de Hacienda, depende de la nacionalidad. Si tienes pasaporte español, tienes protección consular básica”, afirmó, señalando que ese derecho se aplica a cualquier ciudadano independientemente de dónde pague impuestos.
Lawtips también criticó el argumento de que quienes viven fuera no deberían recibir ayuda del Estado: “Si aplicáramos el argumento de ‘no pagas impuestos aquí, no te ayudamos’, habría que negar ayuda a muchísima gente”, señaló, poniendo como ejemplo a estudiantes, trabajadores o científicos españoles que residen temporalmente en otros países.
