Antonio Naranjo responde tras el tenso enfrentamiento que hace llorar a Sarah Santaolalla: “No puedo hacer sufrir a la verdad”

El enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla en 'En boca de todos' sigue generando repercusión. Después de que la analista abandonara el plató en pleno directo tras una fuerte discusión, el periodista ha publicado un mensaje en redes sociales para explicar su postura sobre lo ocurrido.

En el tuit, Naranjo asegura que no pretendía provocar una situación incómoda para su compañera, aunque defiende que debía expresar su opinión sobre el caso que enfrentó a Santaolalla con Vito Quiles: “Siento que nadie lo pase mal. Pero creo que por encima de todo está la decencia y no se puede estar delante de un montaje político que el Gobierno explota para justificar su relato y hacer como si nada”.

El colaborador también quiso matizar que su intención no era personal contra la analista política, pese al tono del enfrentamiento en directo: “No quería hacer sufrir a Sara. Pero no puedo hacer sufrir a la verdad”, añadió en el mismo mensaje publicado tras la emisión del programa.

El comentario llega después de una intervención muy tensa en el espacio presentado por Nacho Abad, en la que Naranjo cuestionó la agresión denunciada por Santaolalla y sugirió que podría tratarse de un “montaje político”. La discusión terminó con la analista abandonando el plató visiblemente afectada.