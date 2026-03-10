Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónMercadonaArmamentoIkeaRodaliesDonald TrumpPrecio diéselbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
instagramlinkedin

¿Disculpas?

Antonio Naranjo responde tras el tenso enfrentamiento que hace llorar a Sarah Santaolalla: “No puedo hacer sufrir a la verdad”

El tertuliano se pronuncia en redes después de que la analista abandonara el plató de ‘En boca de todos’.

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo / Cuatro

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla en 'En boca de todos' sigue generando repercusión. Después de que la analista abandonara el plató en pleno directo tras una fuerte discusión, el periodista ha publicado un mensaje en redes sociales para explicar su postura sobre lo ocurrido.

En el tuit, Naranjo asegura que no pretendía provocar una situación incómoda para su compañera, aunque defiende que debía expresar su opinión sobre el caso que enfrentó a Santaolalla con Vito Quiles: “Siento que nadie lo pase mal. Pero creo que por encima de todo está la decencia y no se puede estar delante de un montaje político que el Gobierno explota para justificar su relato y hacer como si nada”.

El colaborador también quiso matizar que su intención no era personal contra la analista política, pese al tono del enfrentamiento en directo: “No quería hacer sufrir a Sara. Pero no puedo hacer sufrir a la verdad”, añadió en el mismo mensaje publicado tras la emisión del programa.

Noticias relacionadas

El comentario llega después de una intervención muy tensa en el espacio presentado por Nacho Abad, en la que Naranjo cuestionó la agresión denunciada por Santaolalla y sugirió que podría tratarse de un “montaje político”. La discusión terminó con la analista abandonando el plató visiblemente afectada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  4. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  5. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
  7. Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat
  8. Apicultores profesionales dan las claves para que no te den jarabe por miel: 'La que se pone dura tras un tiempo, la fea, es la de calidad

Antonio Naranjo responde tras el tenso enfrentamiento que hace llorar a Sarah Santaolalla: “No puedo hacer sufrir a la verdad”

Antonio Naranjo responde tras el tenso enfrentamiento que hace llorar a Sarah Santaolalla: “No puedo hacer sufrir a la verdad”

Junqueras y Otegi renuevan su alianza y ratifican la "unidad estratégica" de ERC y Bildu en el Congreso

Junqueras y Otegi renuevan su alianza y ratifican la "unidad estratégica" de ERC y Bildu en el Congreso

Dos activistas de Greenpeace irrumpen en la cumbre nuclear celebrada en Francia

La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: "Ellas ya practicaban un modelo sostenible"

El euríbor se dispara hoy al 2,552% en pleno conflicto de Irán: “Lo que cambia no es la subida, sino cuándo la hará el BCE”

El euríbor se dispara hoy al 2,552% en pleno conflicto de Irán: “Lo que cambia no es la subida, sino cuándo la hará el BCE”

Detenido un vecino de Polinyà por empujar a su pareja desde un cuarto piso

Detenido un vecino de Polinyà por empujar a su pareja desde un cuarto piso

Junts, PP y Comuns urgen a Illa a tomar medidas para reducir el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo

Junts, PP y Comuns urgen a Illa a tomar medidas para reducir el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo

El Taller de Músics reúne a 60 programadores de 20 países en Barcelona para potenciar el jazz

El Taller de Músics reúne a 60 programadores de 20 países en Barcelona para potenciar el jazz