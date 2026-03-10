Antonia Dell’Atte vuelve a caer en ‘DecoMasters’ tras una bronca con Fiona Ferrer que acaba en expulsión

La nueva entrega de 'DecoMasters', el programa de decoración de La 1, estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento entre Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer. Las concursantes, que ya habían mostrado diferencias desde que comenzaron a trabajar juntas, protagonizaron varios choques durante la jornada que acabaron trasladándose al resultado final de su proyecto.

La noche arrancó con una primera prueba en la que los participantes debían reformar dos negocios —un centro de estética y una barbería— con un presupuesto de 5.000 euros. Tras un reto inicial de restauración y pintura de muebles, tres parejas consiguieron elegir proyecto y se decantaron por la barbería, mientras el resto tuvo que encargarse del centro de estética. El jurado terminó destacando el carácter y la personalidad del primero, mientras criticó la distribución y algunas decisiones en el segundo.

Durante esta fase también se vivió uno de los momentos más emotivos de la gala cuando Isa Pantoja recordó su complicada relación familiar. Fue entonces cuando Fiona Ferrer trató de animarla con una frase que terminó emocionando a la colaboradora: “Tú no les escogiste a ellos, pero ellos a ti sí”. La joven no pudo contener las lágrimas y fue consolada por la propia Ferrer y su pareja.

La prueba decisiva trasladó a los concursantes a una residencia de estudiantes, donde debían transformar dormitorios similares en espacios funcionales y acogedores con un presupuesto de 1.200 euros. En ese contexto estalló el conflicto entre Dell’Atte y Ferrer, que discutieron durante buena parte del trabajo por el tono de sus comentarios y las decisiones creativas.

La tensión continuó incluso tras conocer la valoración del jurado. Dell’Atte recriminó a su compañera su actitud: “Cuando no trabajas en buena sintonía… yo te he pedido disculpas, tú aún no. Humilde no eres”. Ferrer respondió visiblemente molesta: “No voy a permitir que me ofenda, no me parece bien el tono con el que me habla a veces, porque también tengo un límite”.

Noticias relacionadas

Finalmente, el jurado anunció su decisión y confirmó que la pareja formada por Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer era la que debía abandonar el programa, poniendo fin a una convivencia marcada por las discusiones.