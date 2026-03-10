Reconocido vídeo
La actriz Itatí Cantoral desvela lo que hubo detrás del mítico meme de “Maldita lisiada”: "Era como bullying digital"
La intérprete recuerda cómo reaccionó al fenómeno viral nacido de la telenovela ‘María la del Barrio’.
La actriz mexicana Itatí Cantoral ha recordado cómo vivió el inesperado fenómeno viral que convirtió en meme una de las escenas más recordadas de la telenovela 'María la del Barrio¡. La intérprete, que daba vida a la villana Soraya Montenegro en la popular ficción de 1995, ha explicado en una entrevista con el periodista Melo Montoya cómo aquel momento televisivo acabó transformando su carrera décadas después.
Todo surgió a partir de la famosa escena en la que su personaje grita “maldita lisiada”, que con el paso de los años se convirtió en uno de los memes más compartidos en internet. Cantoral ha confesado que al principio no sabía cómo tomarse la situación: “Cuando me los enseñaban ya no sabía si sentirme bien o mal porque el meme era una ofensa”, recordó sobre los primeros momentos en los que empezó a circular por redes.
La actriz reconoció que le costó entender el fenómeno porque no pertenecía a la generación digital: “Yo ya tengo 50 años, no soy una mujer de la generación del internet. Yo le preguntaba a mis hijos: ‘Oye, ¿esto es malo o es bueno? ¿Qué significa los memes?’”. Según contó, sus propios hijos le dijeron que se trataba de una burla: “Me decían que era como un bullying digital”.
Sin embargo, con el paso del tiempo su percepción cambió al ver el alcance que estaba teniendo el fenómeno: “Esos memes se fueron haciendo trending topic, fueron creciendo y creciendo”. Según la actriz, la gente empezó a utilizarlos entre ellos, más como broma colectiva que como ataque directo a ella: “Era para mofarte, pero no del artista, no de mí, sino entre ellos”.
El resultado fue inesperado incluso para la propia Cantoral. “Empezaron a hacerme famosa a mí. Revivieron a Soraya”. El fenómeno viral, explicó, terminó dándole una nueva visibilidad internacional: “Fue orgánico, fue natural, 100%”.
La actriz añadió que ese impacto en redes terminó abriéndole nuevas puertas profesionales: “De pronto me empezaron a hablar campañas, me habla Netflix… y me empiezo a volver una actriz muy actual, muy vigente”. De hecho, bromeó con el nuevo papel que le otorgó internet: “Yo ya soy influencer. Estoy en scroll”.
