Susanna Griso reacciona así al ver el primer estudio de tatuajes con sedación en España: “Un trabajo soberbio”

El innovador sistema de tatuajes con sedación médica impulsado por Miguel Bohigues, creador del estudio InkTrance en Aldaia (Valencia), ha sido protagonista en Espejo público, el programa de Antena 3. El espacio se desplazó hasta el centro para mostrar cómo funciona este método que permite realizar tatuajes de gran formato mientras el cliente permanece sedado.

Durante el reportaje, el tatuador explicó el origen de la iniciativa y su objetivo de unir arte y medicina en un mismo espacio. “Aquí estamos en este estudio de tatuajes donde tenemos la primera sala de sedación legalizada a nivel mundial. Lo que quería era mezclar el arte con la medicina”, explicó Bohigues, que ha desarrollado el sistema junto a un equipo médico especializado.

El método permite realizar piezas completas —como espalda, torso o pierna— en una única sesión, algo que normalmente requeriría numerosas citas. “El hacerse todo un torso en un día y no sufrir ese dolor que hay… El 90% de la gente no es capaz de conseguir aguantarlo. Bajo sedación sí que es posible. Evitamos el dolor y en una sola sesión podemos hacer un tatuaje de una espalda completa”, detalló el artista.

Las sesiones pueden prolongarse durante varias horas y requieren la coordinación de varios profesionales trabajando al mismo tiempo. “Estamos unas ocho horas entre todo el proceso, luego que se despierta el cliente, que tarda un poco en despertarse. Me junto con un equipo de cinco artistas, aparte del equipo médico”, explicó Bohigues sobre un procedimiento que combina creatividad y control sanitario.

El sistema ya ha despertado el interés de algunos rostros conocidos del deporte. Entre quienes han pasado por el estudio se encuentran Javi Martínez, que se tatuó una pierna completa, y Lucas Hernández, jugador del Paris Saint-Germain, que se realizó un tatuaje que cubre el cuello y el pecho. “Ha venido Javi Martínez, el futbolista, y le hemos hecho toda la pierna. Acaba de venir Lucas Hernández y le hemos hecho todo el cuello con el pecho”, reveló el tatuador.

Noticias relacionadas

Tras ver el reportaje, la presentadora Susanna Griso reaccionó sorprendida en directo: “Bueno, impresionante, ¿eh? Un trabajo soberbio”. Por su parte, el periodista Miquel Valls destacó el componente médico del procedimiento y el nivel de control sanitario necesario: “La cabina se convierte un poco también en una sala de quirófano, ¿no? Desde que se utiliza el Propofol tiene que haber un anestesista ahí que te controle exactamente todo”.