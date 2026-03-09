Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión en Honduras

‘Supervivientes 2026’ reaviva el culebrón de ‘La isla de las tentaciones’ con un explosivo reencuentro entre Almudena, Darío y Borja

Telecinco desvela a los tres nuevos participantes que convivirán en Honduras durante los próximos meses.

Borja, Almudena y Darío en 'Supervivientes'

Borja, Almudena y Darío en 'Supervivientes' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La aventura de 'Supervivientes' continúa sumando tensión en su primera semana. El programa emitió este domingo su primer 'Conexión Honduras', presentado por Sandra Barneda, y la gran protagonista de la noche fue Almudena Porras, cuya incorporación a la aventura ya había sido anunciada en la gala inaugural. La sorpresa llegó cuando, tras su salto del helicóptero, el reality hizo entrar también a Darío —su expareja— y a Borja, el tentador con el que protagonizó uno de los triángulos más comentados de 'La isla de las tentaciones'. Los tres quedaron aislados en Playa Destino, un espacio exclusivo en el que convivirán separados del resto de concursantes.

El primer reencuentro entre Almudena y Darío estuvo marcado por la tensión acumulada desde el reality de parejas. Nada más verlo aparecer, la joven se mostró tajante: “Si me dicen que vienes aquí no vengo. Cojo y me voy. No me apetece verte. No es grato verte”. Él respondió sin esconder su enfado: “Ahí está el barquito. Te puedes ir si quieres”, iniciando una discusión llena de reproches.

La situación cambió ligeramente con la llegada de Borja, a quien Almudena recibió con un beso y una sonrisa. El joven saludó también a Darío y trató de rebajar la tensión entre ambos: “Voy a tener que hacer de mediador”, comentó ante el complicado panorama que se presentaba en la isla.

El programa dejó además un nuevo giro pendiente para la próxima gala. Desde el plató de Telecinco, Ion Aramendiavanzó que el martes, en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Almudena tendrá que tomar una decisión clave: “La única concursante oficial es Almudena, y el martes va a tener que tomar una decisión fundamental durísima. El destino de Borja y Darío dependerá exclusivamente de ella”. Según explicó, la joven deberá elegir entre convivir con ellos en Playa Destino o unirse al resto de supervivientes.

