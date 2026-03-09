'Sueños de libertad': la boda de Damián y Digna y una devastadora noticia para Luz marcan la semana

La próxima semana traerá momentos decisivos en 'Sueños de libertad', la ficción diaria de Antena 3. Los episodios que se emitirán del 9 al 13 de marzo estarán marcados por la esperada boda de Damián y Digna, nuevos conflictos en la fábrica y un duro golpe para Luz que podría cambiarlo todo.

Lunes 9 de marzo – Capítulo 514

La semana arranca con Valentina intentando acercar posturas con Andrés, mientras Paula toma una decisión sobre su relación con Ángel. Paralelamente, Luz comienza a sospechar que Miguel podría padecer un trastorno, y el retraso en la boda de Damián y Digna no le sienta nada bien a don Agustín.

En la fábrica, Carmen da un paso al frente para intentar equiparar los sueldos de las trabajadoras, mientras Gabriel decide cambiar su estrategia con Beatriz. Por su parte, Claudia se arma de valor y avanza en su relación con Salva.

Martes 10 de marzo – Capítulo 515

Marta frena las aspiraciones de Carmen respecto a la igualdad salarial en la fábrica. Mientras tanto, Mabel idea un plan para ayudar a Claudia con Salva y Valentina decide llamar a su madre.

La jornada también trae novedades en la perfumera, donde una persona inesperada logra hacerse con la vacante de transportista. Al mismo tiempo, Luz comunica a Miguel el diagnóstico que sospechaba, y Damián y Digna sorprenden a todos tomando una decisión inesperada sobre su boda.

Miércoles 11 de marzo – Capítulo 516

Damián y Digna dan un paso importante al pedir a los Salazar que sean sus testigos. Finalmente, la pareja celebra su esperada boda, uno de los momentos más importantes de la semana.

Mientras tanto, el recuerdo de Fina sigue afectando a la relación entre Marta y Cloe. Mabel logra que Claudia tenga su ansiada cita con Salva, aunque también empieza a preocuparse por el posible trastorno que podría sufrir su hermano. Además, Manuela y Eduardo se muestran inquietos por la relación entre Tasio y Paula.

Jueves 12 de marzo – Capítulo 517

Los De la Reina celebran la unión de Damián y Digna en una jornada marcada por las emociones. La cita entre Salva y Claudia parece ir por buen camino, aunque no todos los frentes están en calma.

Luz recibe una noticia inquietante y Pablo no duda en enfrentarse a ella por el diagnóstico de Miguel. Al mismo tiempo, la dura realidad se impone entre Marta y Cloe. Carmen decepciona tanto a Claudia como a Valentina, mientras Manuela decide cantarle las cuarenta a Tasio.

Viernes 13 de marzo – Capítulo 518

La semana concluye con nuevos conflictos abiertos. Claudia se enfrenta a Carmen, mientras Digna intenta reconciliarse con Julia. Pablo y Nieves ponen las cartas sobre la mesa y Mabel y Nieves logran acercar posturas.

Sin embargo, la calma dura poco. Beatriz aparece de forma inesperada en una fiesta benéfica y deja a Gabriel contra las cuerdas. Además, Luz recibe una devastadora noticia que podría cambiar su situación para siempre, mientras Pablo visita por sorpresa a Marisol y ambos terminan acostándose.