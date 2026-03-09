'Y Ahora Sonsoles'
Sonsoles Ónega vuelve a Antena 3 tras la muerte de su padre y se rompe con el pésame que le da una invitada: "Eso duele mucho"
La presentadora no ha podido evitar las lágrimas cuando Carmen, la invitada del programa le ha dado el pésame
Una semana después del fallecimiento de Fernando Ónega a los 87 años, su hija, Sonsoles Óenga ha vuelto a tomar las riendas de su programa en Antena 3. Y lo ha hecho además un día después del 8M y con una entrevista preparada para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual.
Para ello, 'Y Ahora Sonsoles' recibía a Carmen Herrera, una mujer de 92 años que ha contado cómo ha sido su historia vital en una España muy distinta a la actual y que ha emocionado a la presentadora cuando le ha dado el pésame.
"Siento muchísimo lo de tu papá", le decía Carmen a una emocionada Sonsoles que se rompía a medida que su invitada le daba ánimos: "Eso duele mucho, ¿verdad hija?", le decía con ternura.
"A todas nos ha tocado, cariño. Yo me he quedado de 7 (hermanos) sola. Todos se me han ido. Hay que luchar en la vida. Lo que podemos". Por último, Carmen le ha dedicado unas emotivas palabras a Sonsoles, que seguía sin poder articular palabra y ha desatado el aplauso del público:
"Tú llévalo lo mejor que puedas, que padre no hay más que uno, ni madre".
Suscríbete para seguir leyendo
- Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
- Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum
- Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales