Sonsoles Ónega vuelve a Antena 3 tras la muerte de su padre y se rompe con el pésame que le da una invitada: "Eso duele mucho"

Una semana después del fallecimiento de Fernando Ónega a los 87 años, su hija, Sonsoles Óenga ha vuelto a tomar las riendas de su programa en Antena 3. Y lo ha hecho además un día después del 8M y con una entrevista preparada para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual.

Para ello, 'Y Ahora Sonsoles' recibía a Carmen Herrera, una mujer de 92 años que ha contado cómo ha sido su historia vital en una España muy distinta a la actual y que ha emocionado a la presentadora cuando le ha dado el pésame.

"Siento muchísimo lo de tu papá", le decía Carmen a una emocionada Sonsoles que se rompía a medida que su invitada le daba ánimos: "Eso duele mucho, ¿verdad hija?", le decía con ternura.

"A todas nos ha tocado, cariño. Yo me he quedado de 7 (hermanos) sola. Todos se me han ido. Hay que luchar en la vida. Lo que podemos". Por último, Carmen le ha dedicado unas emotivas palabras a Sonsoles, que seguía sin poder articular palabra y ha desatado el aplauso del público:

"Tú llévalo lo mejor que puedas, que padre no hay más que uno, ni madre".

