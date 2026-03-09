Conversación íntima
Shakira concederá una única entrevista en España y lo hará en el canal más inesperado
La artista hablará con Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’, el programa de La 2 de RTVE.
Shakira volverá a España y lo hará también en televisión. La cantante concederá una entrevista exclusiva en La 2, donde será recibida por Henar Álvarez en 'Al cielo con ella', el espacio que conduce la comunicadora en la segunda cadena de RTVE, tal y como desvela la cuenta PocoPasaTV.
El programa ya trabaja en lo que será la única entrevista que la artista concederá en la televisión española coincidiendo con el inicio de su nueva etapa profesional. Un movimiento que ha sorprendido al producirse en La 2, una cadena poco habitual para este tipo de grandes exclusivas televisivas.
La conversación llegará en un momento clave para la artista colombiana, que acaba de lanzar "Algo tú", su nuevo tema junto a Beéle. La canción marca el inicio de una nueva fase en su carrera tras el éxito internacional de sus últimos trabajos.
Con esta entrevista, el formato presentado por Henar Álvarez logra uno de los grandes golpes televisivos de la temporada al reunir a una de las mayores estrellas del pop latino en un programa de La 2, donde Shakira hablará de su música, su nueva etapa y su momento personal, dejando de lado a grandes formatos como 'El hormiguero' o 'La revuelta'.
