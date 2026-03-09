Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba Jameneí8MManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPOTAN TurquíaBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
instagramlinkedin

Conversación íntima

Shakira concederá una única entrevista en España y lo hará en el canal más inesperado

La artista hablará con Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’, el programa de La 2 de RTVE.

Shakira

Shakira

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Shakira volverá a España y lo hará también en televisión. La cantante concederá una entrevista exclusiva en La 2, donde será recibida por Henar Álvarez en 'Al cielo con ella', el espacio que conduce la comunicadora en la segunda cadena de RTVE, tal y como desvela la cuenta PocoPasaTV.

El programa ya trabaja en lo que será la única entrevista que la artista concederá en la televisión española coincidiendo con el inicio de su nueva etapa profesional. Un movimiento que ha sorprendido al producirse en La 2, una cadena poco habitual para este tipo de grandes exclusivas televisivas.

La conversación llegará en un momento clave para la artista colombiana, que acaba de lanzar "Algo tú", su nuevo tema junto a Beéle. La canción marca el inicio de una nueva fase en su carrera tras el éxito internacional de sus últimos trabajos.

Noticias relacionadas

Con esta entrevista, el formato presentado por Henar Álvarez logra uno de los grandes golpes televisivos de la temporada al reunir a una de las mayores estrellas del pop latino en un programa de La 2, donde Shakira hablará de su música, su nueva etapa y su momento personal, dejando de lado a grandes formatos como 'El hormiguero' o 'La revuelta'.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
  2. Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
  3. Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
  4. El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum
  5. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  6. Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
  7. Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
  8. Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales

DIRECTO | La OTAN abate en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán

DIRECTO | La OTAN abate en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán

Shakira concederá una única entrevista en España y lo hará en el canal más inesperado

Shakira concederá una única entrevista en España y lo hará en el canal más inesperado

Casi 400 trabajadores del CNIO alertan al Patronato de la situación que atraviesa el centro

Casi 400 trabajadores del CNIO alertan al Patronato de la situación que atraviesa el centro

Ni alcohol ni velocidad: la causa real de la mayoría de accidentes en Barcelona

Ni alcohol ni velocidad: la causa real de la mayoría de accidentes en Barcelona

Estos son los 5 mejores restaurantes de Castelldefels según Tripadvisor

Estos son los 5 mejores restaurantes de Castelldefels según Tripadvisor

La OTAN intercepta un nuevo misil iraní en el espacio aéreo de Turquía

La OTAN intercepta un nuevo misil iraní en el espacio aéreo de Turquía

Así será el nuevo MNAC en 2029: desvelado el proyecto que incorpora el Palau de Victòria Eugènia

Así será el nuevo MNAC en 2029: desvelado el proyecto que incorpora el Palau de Victòria Eugènia

Los autónomos podrán deducirse gastos derivados del vehículo de trabajo en la declaración de la Renta

Los autónomos podrán deducirse gastos derivados del vehículo de trabajo en la declaración de la Renta