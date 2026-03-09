‘Valle Salvaje’: dos regresos inesperados y un oscuro secreto sacuden el valle

Semana intensa en 'Valle Salvaje', la ficción diaria de RTVE. Los próximos episodios traerán importantes revelaciones y el regreso de personajes que marcarán un antes y un después en la historia. Isabel vuelve al valle para cerrar una herida del pasado, pero no será la única aparición que lo cambiará todo: la llegada de don Hernando a la Casa Grande levantará sospechas y reabrirá viejos conflictos.

Lunes 9 de marzo – Capítulo 370

Mercedes confirma sus sospechas y descubre que Dámaso ha movido los hilos para decidir el destino de Enriqueta y Braulio. Mientras tanto, Luisa recibe un misterioso mensaje anónimo que la cita en el granero al caer la noche. Nerviosa, decide acudir y allí se encuentra frente a frente con una figura inesperada: el pasado vuelve a irrumpir en Valle Salvaje.

Martes 10 de marzo – Capítulo 371

Mientras Luisa se enfrenta al lado más oscuro del pasado de los Salcedo de la Cruz, otro acontecimiento sacude el valle. Don Hernando aparece en la Casa Grande, provocando inquietud entre los Gálvez de Aguirre. Su llegada despierta desconfianza desde el primer momento y muchos empiezan a preguntarse qué le ha llevado realmente hasta allí.

Miércoles 11 de marzo – Capítulo 372

La presencia de Hernando empieza a generar tensiones. Su inesperada cercanía con Enriqueta no pasa desapercibida y provoca malestar en palacio. Además, decide visitar a Bárbara, con quien mantiene un duro enfrentamiento por lo sucedido con Irene y Leonardo. Paralelamente, sale a la luz una de las grandes incógnitas del valle: la verdadera historia detrás de la muerte de Evaristo Salcedo de la Cruz.

Jueves 12 de marzo – Capítulo 373

Mercedes advierte a Dámaso sobre el peligro que supone Hernando, convencida de que bajo su apariencia se esconde alguien mucho más oscuro de lo que parece. Al mismo tiempo, Isabel decide arriesgarlo todo y está a punto de reencontrarse con Bárbara y Pedrito, un momento que podría cambiar el rumbo de la historia.

Viernes 13 de marzo – Capítulo 374

La semana concluye con nuevos enfrentamientos. Braulio recrimina a su madre su actitud, pero ella le deja claro cuáles son realmente sus intenciones. Mientras tanto, Hernando pierde la paciencia y exige a José Luis que le diga la verdad sobre el destino del ducado de Valle Salvaje. La gran pregunta es si este se atreverá finalmente a revelar lo que ha ocurrido.