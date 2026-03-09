Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente de RTVE reprocha que Eurovisión mantenga a Israel mientras bombardea Gaza, Líbano e Irán: "Los valores han muerto"

José Pablo López se queja de que el festival siga apostando por la permanencia de Israel en un concurso mientras atenta contra los derechos humanos

José Pablo López, presidente de RTVE

José Pablo López, presidente de RTVE / Europa Press

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha reprochado públicamente a Eurovisión mantener la participación de Israel en el certamen en pleno aumento del conflicto en Oriente Próximo. El dirigente de la corporación pública ha expresado su malestar a través de su cuenta en la red social Twitter (X), donde ha cuestionado la participación del país judío con los valores que defiende el festival europeo.

Con un mensaje directo y muy crítico, López ha puesto el foco en la situación de la población civil y especialmente en las víctimas infantiles de los bombardeos en la región. El presidente de RTVE lamenta que el festival siga adelante sin cambios pese a la gravedad del contexto internacional.

“83 niños asesinados en el Líbano. Y mientras, en Eurovision siguen como si no pasara nada, cantando eso de ‘United by music’”, escribió el máximo responsable de RTVE, en alusión al lema oficial del certamen organizado por la European Broadcasting Union (EBU).

En el post, López también se preguntó por el posicionamiento de los organizadores del certamen: "¿Qué valores defiende?Los miles de niños asesinados en Gaza, en Irán o en Líbano pesan más que cualquier trofeo de cristal".

En última instancia, el presidente de la corporación pública ha sentenciado la actitud permisiva del festival con Israel con una frase demoledora: "Los valores del festival han muerto bajo las bombas".

