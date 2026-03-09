La nueva serie de ‘Harry Potter’ afronta su primera polémica: peleas entre niños y denuncias de acoso en el set

La nueva serie basada en el universo de 'Harry Potter' todavía no se ha estrenado y ya se enfrenta a sus primeros problemas entre bambalinas. El ambicioso proyecto televisivo que prepara Warner Bros. para HBO se habría visto salpicado por conflictos entre algunos de los jóvenes intérpretes que participan en el rodaje.

Según informa el diario británico The Sun, en el set se han producido episodios de tensión entre menores, con acusaciones de acoso escolar y enfrentamientos que han obligado a los responsables de la producción a intervenir para evitar que la situación vaya a más.

El citado medio asegura que incluso se llegó a presenciar una pelea entre dos extras de apenas 12 años durante el rodaje, un incidente que habría encendido las alarmas dentro del equipo de la serie. La producción reúne a numerosos actores jóvenes al mismo tiempo, algo que estaría generando conflictos de convivencia entre algunos de ellos.

Una fuente cercana al proyecto explicó al tabloide que la situación preocupa a los responsables del estudio: “Hay muchos jóvenes en el set al mismo tiempo y no todos van a encajar”, aseguró, añadiendo que los jefes quieren eliminar cualquier comportamiento problemático dentro del equipo.

Estos graves imprevistos han obligado a endurecer las normas de comportamiento en el set para evitar que el proyecto, que tiene previsto alargarse durante años, acabe rodeado de escándalo.

La serie contará en principio con siete temporadas, una por cada uno de los libros que escribió J. K. Rowling.