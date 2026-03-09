Del 9 al 12 de marzo
'El hormiguero' sigue por la vía política y recibe a este mandatario por primera vez en el programa: lista completa de invitados
El programa de Pablo Motos también contará con Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia para presentar lo nuevo de Pedro Almodóvar.
Nueva semana de invitados en 'El Hormiguero', el programa que conduce Pablo Motos en Antena 3. Del lunes al jueves pasarán por el plató un presidente autonómico, un artista internacional y varios rostros del cine y la ficción televisiva.
Lunes 9 de marzo
El programa arranca la semana con la visita de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz. El dirigente acudirá por primera vez al espacio para hablar de la actualidad política y mostrar su faceta más personal. Además, presentará su libro "Manual de Convivencia. La vía andaluza", en el que combina recuerdos personales con su trayectoria política.
Martes 10 de marzo
El martes será el turno de Luis Fonsi, que visitará el programa para repasar el final de la gira mundial con la que ha celebrado sus 25 años de carrera. El cantante también presentará su nuevo single, titulado "Cambiaré".
Miércoles 11 de marzo
El miércoles acudirán al plató las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. Las intérpretes presentarán 'Esa noche', la nueva serie que protagonizan y que llegará a Netflix el próximo 13 de marzo. La ficción narra la historia de tres hermanas que deberán afrontar un inesperado suceso que pondrá a prueba su relación.
Jueves 12 de marzo
La semana se cerrará con la visita de Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, protagonistas de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar. Ambos acudirán al programa para hablar de este proyecto cinematográfico que llegará a los cines el próximo 20 de marzo.
