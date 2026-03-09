'Supervivientes'
Dulceida reacciona orgullosa a una prueba de 'Supervivientes' y aplaude la habilidad de su mujer
‘Supervivientes 2026’ arranca con saltos, equipos y una concursante sorpresa de ‘La isla de las tentaciones’, que no será la última
‘Supervivientes 2026’ reaviva el culebrón de ‘La isla de las tentaciones’ con un explosivo reencuentro entre Almudena, Darío y Borja
'Supervivientes' ha arrancado por todo lo alto su nueva edición en Telecinco. Tras descubrir a su concursante sorpresa y reavivar un culebrón de 'La isla de las tentaciones' con un explosivo reencuentro, el programa organizó anoche una prueba de recompensa que contó con la reacción de Dulceida.
La prueba consistía en realizar correctamente un puzzle gigante en el menor tiempo posible. El equipo de Playa Derrota, donde se encuentra Alba Paul -mujer de Dulceida - logró completar el reto con casi tres minutos menos de diferencia que sus rivales, por lo que acabaron ganando la recompensa.
"¡Sois los ganadores del primer juego de recompensa!", anunciaba María Lamela, mientras los supervivientes estallaban de alegría y se fundían en un eufórico abrazo.
Pero lo más llamativo de esta prueba, ha sido la reacción de Dulceida a la misma a través de sus stories de Instagram, poniendo en valor al equipo de su mujer: "Pedazo de grupo son". "Y mi chica una fan de hacer puzzles imposibles de 2.000 piezas, lo habrá pillado con ganas", añadía orgullosa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
- Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum
- Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales