Dulceida reacciona orgullosa a una prueba de 'Supervivientes' y aplaude la habilidad de su mujer

'Supervivientes' ha arrancado por todo lo alto su nueva edición en Telecinco. Tras descubrir a su concursante sorpresa y reavivar un culebrón de 'La isla de las tentaciones' con un explosivo reencuentro, el programa organizó anoche una prueba de recompensa que contó con la reacción de Dulceida.

La prueba consistía en realizar correctamente un puzzle gigante en el menor tiempo posible. El equipo de Playa Derrota, donde se encuentra Alba Paul -mujer de Dulceida - logró completar el reto con casi tres minutos menos de diferencia que sus rivales, por lo que acabaron ganando la recompensa.

"¡Sois los ganadores del primer juego de recompensa!", anunciaba María Lamela, mientras los supervivientes estallaban de alegría y se fundían en un eufórico abrazo.

Noticias relacionadas

Pero lo más llamativo de esta prueba, ha sido la reacción de Dulceida a la misma a través de sus stories de Instagram, poniendo en valor al equipo de su mujer: "Pedazo de grupo son". "Y mi chica una fan de hacer puzzles imposibles de 2.000 piezas, lo habrá pillado con ganas", añadía orgullosa.