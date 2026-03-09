Chenoa recupera su lugar en TVE con 'The Floor', que vuelve a poner en juego su premio tras el parón de la semana pasada

'The Floor' sigue siendo motivo de alegrías en cuanto a audiencia se refiere para TVE. El concurso está emitiendo actualmente su tercera temporada, la segunda desde que saltó a la cadena pública y es presentado por Chenoa. Esta semana, el programa recupera su lugar tras el parón sufrido por la Copa del Rey.

Y es que la semana pasada, las semifinales del torneo del K.O. agitaron la parrilla de la cadena pública, que prefirió dar descanso al tablero gigante de 'The Floor' para, con el arrastre del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, beneficiar a 'La revuelta'.

Este movimiento hizo que la sexta entrega del concurso que presenta Chenoa no se pudiese seguir, pero mañana a las 23:00 horas podrá verse en La 1. 37 jugadores quedan aún de pie en 'The Floor', luchando por los 100.000 euros de premio final.

Premios Goya, personajes de videojuegos o skyline son algunas de las categorías con las que los concursantes tratarán de seguir conquistando territorios en el tablero en este nuevo programa, el antepenúltimo de la temporada.