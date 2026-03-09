Cambio de emisión
‘Casados a primera vista’ se pasa al directo en su final y elige a Carlos Sobera como presentador
El presentador conducirá una entrega especial en la que los participantes se reencontrarán para contar qué ha pasado tras el experimento
'Casados a primera vista' celebrará un reencuentro muy especial. El reality de Telecinco emitirá el próximo lunes 23 de marzo, a las 23:00 horas, un programa en directo en el que volverán a coincidir todas las parejas de la edición.
El especial estará presentado por Carlos Sobera, que se pondrá al frente de esta cita televisiva en la que los participantes se reunirán en plató tres meses después de haberse dado el “sí, quiero” en el experimento.
La entrega servirá para descubrir cómo han evolucionado sus relaciones desde el final de las grabaciones. Durante el programa, los protagonistas repasarán su experiencia, abordarán los momentos más intensos que vivieron durante el proceso y aclararán si sus matrimonios han logrado consolidarse fuera de las cámaras.
Además, el reencuentro permitirá resolver cuentas pendientes entre algunas de las parejas y revivir las situaciones más comentadas de la temporada, en una noche que promete emociones, confesiones y sorpresas en directo.
