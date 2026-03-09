En 'La revuelta'
Aitana Sánchez-Gijón denunció la censura del PP al monólogo feminista y recordó su incómodo momento en el teatro en el que acabó "en bragas"
La actriz visitó el programa de David Broncano y criticó la actitud de la concejal del PP de Collado Villalba
La polémica del fin de semana la ha protagonizado una concejala del PP de Collado Villalba cuando irrumpió en medio un monólogo feminista para censurarlo. 'La revuelta' ha querido padoriar hoy ese momento con un sketch para sorprender a Aitana Sánchez-Gijón, invitada del programa.
"Vengo del futuro y tú vas a dimitir", ha bromeado la actriz cuando ha visto la que le han montado David Broncano y compañía. Segundos más tardes, ha cambiado el gesto para denunciar la censura: "Afortunadamente un acto así no ha quedado impune, porque no se puede coartar la libertad de expresión".
En opinión de la actriz, quienes protagonizan este tipo de momentos tienen "una incultura democrática muy alarmante. No hay que dejarles pasar ni media". "Ya vienen de antes con los actos de censura, pero no tienen techo", ha añadido.
Pero al margen de la broma del programa de TVE, Aitana Sánchez-Gijón habló de la obra teatral que protagoniza, 'Malquerida'. Un regreso de la función casi cuatro décadas después y otra vez con la misma actriz aunque en papeles distintos.
La italiana ahora interpreta el papel de Raimunda, pero en el pasado, cuando solo tenía 19 años, se puso en la piel de Acacia y una de las escenas le provocó un incómodo momento en el teatro: "El caballo me iba dando en el lazo de la falda y un día me dejó en bragas", recordó.
