Audiciones
Risto Mejide choca con un concursante de 'Got Talent' y su broma sobre las parejas con diferencia de edad: "Me sabe mal"
El juez se ha mostrado contrario al número del humorista que, sin embargo, sí ha convencido al resto de jueces
Risto Mejide chocó anoche con uno de los concursantes que pasaron por las audiciones de 'Got Talent', Mercel Berengué, un humorista de 28 años que llegaba desde Barcelona para probar suerte en el "mundillo de la tele".
Mercel comenzó su número entregando a cada miembro del jurado un currículum para pasar una entrevista y para tratar de lograrlo comenzó con su espectáculo humorista.
Sin embargo, el catalán lanzó un zasca dirigido a Risto Mejide por las relaciones con diferencia de edad que le costaría su 'no' en la valoración final: "A mí me gusta que se metan conmigo, con eso nunca he tenido ningún problema, pero sí que me sabe mal por todas esas personas que me escriben contándome que tienen relaciones con diferencia y me dicen que se ríen de ellos. Yo, por todos ellos, te voy a dar un no".
Por suerte para Mercel, el resto de la mesa discrepó con Mejide: "El humor no tiene que sentar mal, tiene que ser transversal", afirmaban Carlos Latre, Lorena Castell y Paula Echevarría, que optaron por valorar positivamente la actuación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
- ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
- Si te han cancelado el vuelo de vuelta, la solución no es apelar al paternalismo de tu gobierno
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
- Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario