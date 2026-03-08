Risto Mejide choca con un concursante de 'Got Talent' y su broma sobre las parejas con diferencia de edad: "Me sabe mal"

Risto Mejide chocó anoche con uno de los concursantes que pasaron por las audiciones de 'Got Talent', Mercel Berengué, un humorista de 28 años que llegaba desde Barcelona para probar suerte en el "mundillo de la tele".

Mercel comenzó su número entregando a cada miembro del jurado un currículum para pasar una entrevista y para tratar de lograrlo comenzó con su espectáculo humorista.

Sin embargo, el catalán lanzó un zasca dirigido a Risto Mejide por las relaciones con diferencia de edad que le costaría su 'no' en la valoración final: "A mí me gusta que se metan conmigo, con eso nunca he tenido ningún problema, pero sí que me sabe mal por todas esas personas que me escriben contándome que tienen relaciones con diferencia y me dicen que se ríen de ellos. Yo, por todos ellos, te voy a dar un no".

Noticias relacionadas

Por suerte para Mercel, el resto de la mesa discrepó con Mejide: "El humor no tiene que sentar mal, tiene que ser transversal", afirmaban Carlos Latre, Lorena Castell y Paula Echevarría, que optaron por valorar positivamente la actuación.