'La promesa', avance semanal: La Guardia Civil investiga una misteriosa muerte y Teresa revela su gran secreto

'La promesa' afronta esta semana grandes revelaciones, tensiones familiares y un anuncio que promete revolucionar el palacio. Entre el 9 y el 13 de marzo, los capítulos 789 al 793 estarán marcados por la investigación sobre la muerte de la madre de Santos, los problemas entre varios matrimonios y un inesperado paso al frente de Curro y Ángela que dejará a más de uno en evidencia.

Capítulo 789 (Lunes 9 de marzo)

Las sospechas de Ángela sobre el pasado de Cristóbal aumentan, aunque Leocadia intenta restar importancia a las dudas de la joven. Mientras tanto, Martina y Jacobo vuelven a enfrentarse, confirmando que su relación atraviesa una crisis cada vez más profunda, con Adriano tratando de mediar. En paralelo, María confiesa a Pía que ya ha contado a Carlo su antigua relación con Samuel, lo que despierta nuevas dudas sobre la paternidad del bebé. Además, la Guardia Civil empieza a investigar la muerte de la madre de Santos y él se hunde en el dolor, mientras Ciro y Julieta intentan rebajar su tensión con un inesperado acercamiento.

Capítulo 790 (Martes 10 de marzo)

Lorenzo organiza una timba en palacio con invitados ilustres, entre ellos el marqués de Andújar. Aprovechando la reunión, Cristóbal muestra documentación sobre su pasado para intentar acallar las sospechas de Ángela y Leocadia. Martina continúa volcada en su proyecto para el refugio y busca mejorar su relación con Jacobo, aunque la distancia entre ambos sigue siendo evidente. Mientras Carlo sorprende a María abrazándose con Samuel y vuelve a desconfiar de ella, Curro y Ángela dan el golpe definitivo a Lorenzo: anuncian públicamente su boda delante de todos, dejándolo completamente en ridículo.

Capítulo 791 (Miércoles 11 de marzo)

La jugada de Curro y Ángela tiene consecuencias inmediatas y Lorenzo queda humillado ante sus propios amigos. Mientras tanto, María y Samuel logran tranquilizar a Carlo asegurándole que el hijo que espera es suyo. Santos, devastado por la muerte de su madre y la ausencia de su padre, se derrumba ante Pía. Martina sigue centrada en su proyecto para el refugio y rechaza los planes de Jacobo, lo que agrava su conflicto. Además, Manuel regresa de Navarra y su vuelta provoca tensos reencuentros tanto con Leocadia como con Julieta.

Capítulo 792 (Jueves 12 de marzo)

Curro pone al día a Manuel sobre la situación en La Promesa y sobre el comportamiento de Ciro, que ahora controla la finca y trata con dureza a todos, incluida su esposa Julieta. Para ayudarles a evitar a Lorenzo, Manuel regala a Curro y Ángela una estancia en un balneario, viaje que sorprendentemente Leocadia termina autorizando. Martina avanza en su presentación para el Patronato, aunque las duras críticas de Jacobo la dejan desolada. Además, Manuel se disculpa con Julieta por su actitud, mientras la Guardia Civil llega al palacio con nuevas noticias sobre la muerte de la madre de Santos. Y, por si fuera poco, Leocadia descubre a Teresa y Cristóbal besándose.

Capítulo 793 (Viernes 13 de marzo)

Tras presenciar el beso entre Teresa y Cristóbal, Leocadia exige a Alonso que los despida de inmediato. Entretanto, Teresa confiesa a Pía su gran secreto: en realidad no está casada y Marcelo es su hermano. Santos comunica al servicio que la Guardia Civil ha confirmado que su madre fue asesinada durante un robo. Mientras Curro y Ángela disfrutan de su estancia en el balneario, Manuel y Ciro protagonizan un fuerte enfrentamiento por Julieta. Samuel también aclara a Carlo sus sentimientos pasados por María. Y, para sorpresa de todos, Ricardo regresa al palacio y se reencuentra con su hijo Santos.