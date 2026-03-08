'La roca'
Juan del Val reconoce el "error lamentable" que cometió en su novela y lanza una petición desde 'La roca': "No me enviéis más mensajes"
El escritor ha aprovechado un tema de conversación del programa para dirigirse al público y reconocer su error
El Premio Planeta de Juan del Val ha sido junto al de Sonsoles Ónega, uno de los que más críticas ha recibido en los últimos años por la relación de ambos con Atresmedia. Sin embargo, el escritor ha revelado en 'La roca' un error en su novela que también le ha generado críticas.
Juan del Val tomó la palabra cuando en el programa de laSexta se hablaba de los trajes de flamenca para recordar un error que contiene su novela 'Vera. Una historia de amor' relacionado con la noche del 'pescaíto', es decir, cuando se encienden las luces de la Feria de Sevilla.
"Por un error lamentable por mi parte yo puse a dos protagonistas vestidas de flamenca. Esto es un error porque esa noche las mujeres van vestidas casi siempre de negro y nunca de flamencas", ha reconocido el colaborador.
Desde entonces, del Val asegura que recibe muchos mensajes diarios criticando este error: "Me dicen 'me está encantando tu novela pero la noche del pescaíto la gente no va vestida de flamenca'".
Y aunque explica que ya ha pedido perdón, ha querido aprovechar el escaparate de 'La roca' para volverlo a hacer y que frenen los mensajes que recibe: "Sé perfectamente que en la noche del 'pescaíto' las mujeres no van vestidas de flamencas. Fue un error, lo cometí, pedí perdón y ahí está el error para toda mi vida. Por favor, no me enviéis más mensajes diciéndomelo porque yo ya lo sé".
