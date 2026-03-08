Sábado 7 de marzo 2026
Audiencias TV ayer: 'Atrapa un millón' lidera, 'laSexta Xplica' escala y Cuatro queda por delante de 'Got Talent'
La película 'Soy Nevenka' es segunda opción en La 1 un día antes del 8M
'Atrapa un millón' ofreció anoche una nueva entrega tras el parón de la semana pasada por 'Los Goya'. El concurso de Manel Fuentes volvió a la senda del liderazgo con un 10,8% y 1.105.000 espectadores.
La segunda opción de la noche fue 'Soy Nevenka', le película por la que apostó TVE en la semana del 8M se hizo con un 9,5% y 975.000 seguidores. Por su parte, 'laSexta Xplica' aprovecha el conflicto de Israel y EEUU con Irán para escalar hasta un 8,8% y 740.000 fieles.
Las sorpresas no acaban ahí, pues Cuatro acertó de lleno con 'El reino del planeta de los simios', que destacó con un 8,5% y 789.000 televidentes. Con este dato, supera por la mínima a 'Got Talent', que sigue en sus horas más bajas y se queda con un 8,4% y 771.000 apoyos.
