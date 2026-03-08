Audiencias TV ayer: 'Atrapa un millón' lidera, 'laSexta Xplica' escala y Cuatro queda por delante de 'Got Talent'

'Atrapa un millón' ofreció anoche una nueva entrega tras el parón de la semana pasada por 'Los Goya'. El concurso de Manel Fuentes volvió a la senda del liderazgo con un 10,8% y 1.105.000 espectadores.

La segunda opción de la noche fue 'Soy Nevenka', le película por la que apostó TVE en la semana del 8M se hizo con un 9,5% y 975.000 seguidores. Por su parte, 'laSexta Xplica' aprovecha el conflicto de Israel y EEUU con Irán para escalar hasta un 8,8% y 740.000 fieles.

Noticias relacionadas

Las sorpresas no acaban ahí, pues Cuatro acertó de lleno con 'El reino del planeta de los simios', que destacó con un 8,5% y 789.000 televidentes. Con este dato, supera por la mínima a 'Got Talent', que sigue en sus horas más bajas y se queda con un 8,4% y 771.000 apoyos.