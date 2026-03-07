Pareja televisiva
Patricia Pardo entra en el plató de 'Fiesta' para sorprender a Christian Gálvez: "Nos van a hacer bailar"
El presentador ha sido entrevistado para hablar de su nuevo libro 'He vencido al mundo'
Christian Gálvez ha visitado esta tarde el plató de 'Fiesta' para presentar su último libro 'He vencido al mundo'. Sin embargo, al final de la conversación, Patricia Pardo entraba en el estudio para sorprender a su pareja.
Tras relatar los duros momentos en los que perdió la fe, Gálvez ha confesado que fue Patricia Pardo quien le ayudó a recuperarla: "A mí Dios no me ha llamado por mi nombre, pero sí me ha mandado un ángel que se llama Patricia".
Además, el que fuera presentador de 'Pasapalabra' ha relatado que no tuvo un inicio de relación fácil con la que hoy es la madre de sus hijos: "Pati y yo hemos vencido al mundo a pesar de las dudas, de las mentiras, de los clickbait, de periodistas extorsionando... hemos demostrado que el amor vence a cualquier cosa".
En ese momento, Emma García le pedía a Pardo que entrase al plató y aunque al principio se ha negado, finalmente ha accedido: "Nos van a hacer bailar", le decía a su pareja, que a pesar del intento del programa se ha negado. Patricia Pardo, sonrojada reconocía que el madrileño es junto a sus hijos "la luz de su vida".
