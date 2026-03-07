Melodifestivalen 2026: el gigantesco festival televisivo con el que Suecia elige esta noche su canción para Eurovisión

Estocolmo vive este sábado 7 de marzo una de sus grandes noches televisivas del año. El Strawberry Arena acoge la gran final del Melodifestivalen 2026, el macrofestival con el que Suecia elige cada temporada su representante en Eurovisión.

Cerca de 30.000 personas llenarán el recinto para seguir en directo un espectáculo que, durante cinco semanas, ha monopolizado la conversación televisiva y musical del país. El Melodifestivalen no es solo una preselección eurovisiva: es uno de los formatos más consolidados de la televisión sueca y un auténtico fenómeno cultural alrededor del pop.

Strawberry Arena, sede del Melodifestivalen / Adrián Valiente

En el ensayo general celebrado la noche del viernes 6 de marzo —al que asistieron más de 10.000 espectadores— ya se pudieron percibir algunas tendencias claras. La actuación de FELICIA con “My System” provocó una de las reacciones más entusiastas del público y llega a la final como la principal favorita.

Los participantes de la final del Melodifestivalen 2026

Doce artistas compiten este año por representar a Suecia en el Festival de Eurovisión.

A*Teens – “Iconic”

Meira Omar – “Dooset Daram”

Lilla Al‑Fadji – “Delulu”

Saga Ludvigsson – “Ain’t Today”

Smash Into Pieces – “Hollow”

Cimberly – “Eternity”

Medina – “Viva L’Amor”

Greczula – “Half of Me”

Robin Bengtsson – “Honey Honey”

FELICIA – “My System”

Sanna Nielsen – “Waste Your Love”

Brandsta City Släckers – “Rakt in i elden”

Audiencias televisivas y éxito en streaming

El impacto del Melodifestivalen se mide tanto en televisión como en el consumo musical. Las semifinales de esta edición han reunido entre 2,2 y 2,5 millones de espectadores por gala en un país de poco más de diez millones de habitantes, con cuotas de pantalla superiores al 70 %.

El festival también domina las plataformas digitales. A pocas horas de la final, varias canciones participantes se encuentran dentro del Top 50 de Spotify Suecia, confirmando que el concurso sigue funcionando como una de las principales plataformas de lanzamiento para la música pop del país.

Entre los temas más escuchados destacan “Delulu” de Lilla Al‑Fadji, “My System” de FELICIA o “Viva L’Amor” de Medina.

Top 10 Spotify Suecia / Adrián Valiente

Casas de apuestas y reacción del público

Las previsiones de las casas de apuestas sitúan a FELICIA como la gran favorita para ganar el Melodifestivalen 2026.

Felicia en Melodifestivalen / Adrián Valiente / Melodifestivalen

Esa tendencia coincide con la reacción del público en el recinto durante el ensayo general. El club de fans Melodifestivalklubben (OGAE Sweden) realizó una encuesta entre los asistentes al ensayo del viernes, en la que “My System” también se situó en primera posición con el 26 % de los votos.

Tras ella aparecieron “Delulu” de Lilla Al‑Fadji y “Viva L’Amor” de Medina, lo que sugiere una notable coincidencia entre la reacción del público en directo y las predicciones de las apuestas.

Presentadores de la gala

La final estará conducida por Gina Dirawi y Hampus Nessvold, elegidos por la televisión pública sueca SVT como anfitriones de esta edición.

Gina Dirawi, presentadora del Melodifestivalen / Adrián Valiente / Melodifestivalen

Dirawi es una figura muy reconocible del programa y regresa al Melodifestivalen como presentadora por cuarta vez. A su lado estará el actor y humorista Hampus Nessvold, que debuta este año al frente del festival.

Hampus Nessvold / Adrián Valiente / Melodifestivalen

Cómo se decide el ganador

El sistema de votación combina el voto del público y el de un jurado internacional, cada uno con el 50 % del resultado final.

Los participantes de la final del Melodifestivalen / Adrián Valiente / Melodifestivalen

El televoto se divide en siete grupos de edad distintos a través de la aplicación oficial del programa, a los que se suma un octavo grupo correspondiente al voto telefónico. Cada franja de edad actúa como un pequeño jurado independiente que reparte puntos siguiendo el mismo sistema que el Festival de Eurovisión.

La otra mitad de los puntos procede de un jurado internacional formado por ocho países: Francia, Italia, Finlandia, Australia, Croacia, Grecia, Chequia y Armenia.

El espectáculo del intermedio: KAJ

La final también contará con uno de los momentos más esperados del show televisivo: el intervalo musical protagonizado por KAJ, ganadores del Melodifestivalen 2025.

El trío interpretará un número especial que rendirá homenaje a algunos de los tríos más recordados de la historia del festival. Entre las canciones incluidas estará “Never Let It Go”, el éxito del grupo Afro‑Dite que representó a Suecia en Eurovisión 2002.

KAJ en Melodifestivalen / Adrián Valiente / Melodifestivalen

El fin de semana eurofan: Melfest WKND

El ambiente del Melodifestivalen se extiende más allá del recinto del festival. Durante el fin de semana de la final se celebran diferentes eventos paralelos para fans.

Uno de los más destacados es la Melfest WKND Pre‑Party celebrada en la sala Nalen de Estocolmo, con actuaciones de Silke, Jacqline, Piera Eira feat. Maija, Cïlja, Aidan, Atvara, Dolly Style, Laila Adèle, Antti Paalanen y Carolina Af Ugglas.

Tras la final se celebrará también la Melfest WKND Afterparty con más artistas invitados y diversas sorpresas.

Melodifestivalen frente al Benidorm Fest

El éxito del Melodifestivalen contrasta con el desarrollo de formatos similares en otros países.

En España, el Benidorm Fest 2026 reunió en su final alrededor de 1,08 millones de espectadores y un 12,1 % de cuota de pantalla. Aunque el formato español continúa creciendo, todavía se encuentra lejos del impacto televisivo y musical que el Melodifestivalen ha consolidado durante décadas en Suecia.

Cómo ver la final desde España

La final del Melodifestivalen 2026 podrá seguirse en directo este sábado 7 de marzo a través de SVT Play, la plataforma digital de la televisión pública sueca.

Noticias relacionadas

La retransmisión está disponible tanto en la web como en la aplicación oficial de SVT Play.