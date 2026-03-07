Irene Rosales, rota de dolor, desvela la infidelidad de Kiko Rivera que le "partió el alma"

Irene Rosales fue ayer la gran protagonista de 'De viernes'. La ex de Kiko Rivera se sentó con Santi Acosta para hablar de cómo fue su matrimonio de once años, marcado por las infidelidades y las adicciones del hijo de Isabel Pantoja.

Entre las numerosas aventuras que Kiko Rivera tuvo durante su matrimonio, hay una que le dolió especialmente a Irene, por el momento en el que se produjo: "Fue justamente en el fallecimiento de mi madre, que me entero de que está tonteando con una camarera de un bar de copas", cuenta la invitada.

Esa infidelidad supuso un punto de inflexión en su relación y "le partió el alma" a Irene: "La persona que tenía que estar a mi lado y me tenía que estar ayudando, buscaba una escapatoria", añade dolida.

Sobre su madre, la entrevistada asegura que es ahora cuando más falta le hace: "Soy consciente ahora de que no está, durante todos estos años no me he enfocado en ello. Me siento yo sola en mi casa y pienso en que no está; todo este tiempo me he enfocado en otras cosas y ahora la necesito... ¿Qué hago? Es una pregunta que me hago todos los días. Me veo muy reflejada en ella, me veo muy sufridora en la vida; me da igual comerme todos los problemas pero el mío nunca será el prioritario", concluye.