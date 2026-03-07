Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Despedida

Fernando Tejero, emocionado tras la muerte de su padre: "Te voy a querer toda la vida"

El actor se despide de su padre, que ha fallecido hoy

Fernando Tejero en 'Got Talent All Stars'

Fernando Tejero en 'Got Talent All Stars' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
El actor español Fernando Tejero atraviesa un momento muy difícil tras el fallecimiento de su padre, Fernando Tejero Gómez. El propio intérprete anunció la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que recordó el cariño y las enseñanzas que recibió de él a lo largo de su vida. En su despedida, el actor le agradeció especialmente haberle enseñado a ser fuerte y a gestionar sus emociones, escribiendo palabras llenas de afecto como “te voy a querer toda la vida” y “vuela alto, padre mío”.

La publicación, acompañada de una fotografía de su infancia junto a su padre, provocó numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de seguidores, amigos y compañeros de profesión en este momento de duelo.

