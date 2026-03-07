Viernes 6 de marzo 2026
Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío'
En La 1, 'Trivial Pursuit' sigue sin destacar y vuelve a ser superado por el cine de Cuatro
'El Desafío' volvió a ser líder anoche con su novena gala de la temporada. El talent show de Antena 3 encara su recta final cediendo 6 décimas respecto a hace una semana y se mantiene en lo más alto del ránking con un 13,2% y 1.183.000 espectadores.
Por su parte, 'De viernes' consigue mejorar sus datos con la impactante entrevista a Irene Rosales, aupando al programa de Bea Archidona y Santi Acosta hasta un 11,1% y 849.000 seguidores.
En La 1, el concurso 'Trivial Pursuit' sigue sin convencer a la audiencia con sus cinco entregas por debajo del 8%. La oferta de TVE se ve superada por el cine de Cuatro, que con la cinta 'Caminando entre tumbas' se hace con el 8,2% y 789.000 televidentes.
PRIME TIME
Antena 3
El Desafío: 13,2% y 1.183.000
Telecinco
De viernes: 11,1% y 894.000
La 1
Trivial Pursuit: 6,5% y 778.000 / 6,6% y 702.000 / 7,7% y 661.000
Cuatro
First Dates: 7% y 842.000
El Blockbuster: Caminando entre las tumbas: 8,2% y 789.000
laSexta
laSexta Clave: 4,6% y 515.000
laSexta Columna: 5,6% y 680.000
Equipo de Investigación: 5,4% y 597.000 / 5,6% y 428.000
La 2
Cifras y letras: 3,4% y 406.000 / 5,1% y 618.000
Plano general: 2,1% y 251.000
Historia de nuestro cine: 2,8% y 229.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 7% y 280.000 / 7,9% y 193.000
Antena 3
El Desafío: 7,4% y 240.000
Cuatro
Cine Cuatro: Elefante blanco: 6,7% y 275.000
La 1
Trivial Pursuit: 7,6% y 474.000 / 6,2% y 248.000
Atención Obras: 4,5% y 133.000
Diario América 24h: 5% y 119.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,6% y 1.277.000
Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 798.000
Pasapalabra: 19,6% y 1.978.000
La 1
Directo al grano: 11% y 996.000
Valle Salvaje: 10,4% y 840.000
La promesa: 11,5% 964.000
Malas lenguas: 10,6% y 958.000
Aquí la tierra: 12,2% y 1.246.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,2% y 806.000
El diario de Jorge: 9,6% y 808.000
Allá Tú: 9,7% y 955.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,2% y 646.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 523.000
laSexta
Zapeando: 5,8% y 542.000
Más Vale Tarde: 6,8% y 567.000
La 2
El cazador: 2,4% y 226.009
Saber y ganar: 6,2% y 607.000
Grandes Documentales: 4,1% y 364.000
Malas lenguas: 8% y 656.000
Los conciertos de La 2: 1,6% y 152.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 20,6% y 453.000
Mañaneros 360: 14,7% y 529.000 / 11,9% y 1.013.000
Antena 3
Espejo Público: 11,3% y 336.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,2% y 830.000
La ruleta de la suerte: 19,9% y 1.550.000
laSexta
Aruser@s: 11% y 176.000 / 13,8% y 342.000
Al Rojo vivo: 11,2% y 471.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,1% y 175.000
El programa de Ana Rosa: 11,7% y 312.000
Vamos a ver: 11% y 471.000
El precio justo: 9,3% y 696.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,2% y 23.000 / 2,3% y 49.000 / 2,8% y 70.000
En boca de todos: 7,7% y 278.000
La 2
El cazador: 1,9% y 120.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24% y 2.359.000
Telediario 1: 15,7% y 1.541.000
Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 971.000
laSexta Noticias 14H: 9,3% y 803.000
Noticias Cuatro 1: 8,7% y 646.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 2.089.000
Telediario 2: 12,7% y 1.743.000
Informativos Telecinco 21H: 8,3% y 947.000
laSexta Noticias 20H: 7,8% y 750.000
Noticias Cuatro 2: 5,7% y 550.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,8%), laSexta (7%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,3%).
Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,6%), La 2 (3,3%).
