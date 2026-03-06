'¡De viernes!' adelanta una noche con una esperada entrevista y el fichaje de una histórica de 'Sálvame' como colaboradora

Irene Rosales protagonizará una de las entrevistas más esperadas de la semana en '¡De Viernes!', donde hablará por primera vez en profundidad de los episodios más duros de su relación con Kiko Rivera. Tras una conversación de tres horas con Santi Acosta, la sevillana se abre sobre las infidelidades del hijo de Isabel Pantoja y el momento en el que más le afectaron.

En el avance de la entrevista, Rosales recuerda uno de los episodios más dolorosos de su vida personal: “La infidelidad que más me dolió fue la que coincidió con la enfermedad y muerte de mi madre”. Durante la conversación también explicará cómo es su relación actual con Kiko Rivera y si conoce a la nueva pareja del DJ.

La entrevista abordará además el conflicto familiar que marcó a la familia Pantoja cuando estalló la guerra pública entre Rivera y su madre. Rosales desvelará cómo vivió aquel enfrentamiento, qué fue lo que más le dolió de su relación con la tonadillera y cómo se produjo su distanciamiento con Isa Pantoja.

El programa de Telecinco también ofrecerá otras exclusivas en la misma entrega. Entre ellas, la primera visita de Raquel Mosquera a la prisión de París donde permanece encarcelado su marido desde hace ocho meses, un viaje que el propio Santi Acosta ha acompañado y que mostrará los momentos previos al reencuentro.

Además, Carlos Lozano acudirá al plató por primera vez tras proclamarse ganador de 'GH Dúo', donde hará balance de su paso por el reality y aclarará qué ocurrió en el tenso momento vivido con Cristina Piaget durante la final.

La tertulia del programa contará también con nuevas incorporaciones como José María Almoguera, Rocío Flores y María Jesús Ruiz, que comentarán la actualidad televisiva y el arranque de 'Supervivientes 2026'. A esta tertulia, además, se unirá Karmele Marchante, histórica colaboradora de 'Sálvame', que tras visitar el programa hace unas semanas, ahora ficha como colaboradora del espacio para este debate.