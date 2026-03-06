‘Supervivientes 2026’ arranca con saltos, equipos y una concursante sorpresa de ‘La isla de las tentaciones’, que no será la última

La nueva edición de 'Supervivientes' ya está en marcha. El reality de Mediaset España se estrenó en Telecinco con su tradicional gala de saltos desde el helicóptero, en una noche conducida por Jorge Javier Vázquez desde plató y María Lamela, que debutó como enviada desde Honduras. La gala reunió a los 18 concursantes oficiales que se lanzaron al mar antes de enfrentarse al circuito inicial del programa.

Visiblemente emocionada, María Lamela confesó en directo: “Es bonito estar tan nerviosa, no hay nada más bonito que iniciar una aventura como ésta con esta emoción y estos nervios”. La presentadora fue incluso la primera en saltar desde el helicóptero, gesto que recibió el aplauso de Jorge Javier Vázquez, que le dedicó un elogio desde plató: “Espero que estés organizando la celebración por el trabajo que llevas haciendo esta noche, porque estás brillante. Bienvenida una vez más, formas parte ya de la historia de 'Supervivientes'”.

Tras completar el circuito inicial, los concursantes quedaron divididos en dos equipos. El grupo azul quedó formado por Alba Paul, Jaime Astrain, Ingrid Betancor, Maica Benedicto, Claudia Chacón, Gabriela Guillén, José Manuel Soto, Marisa Jara y Aratz Lakuntza, mientras que el rojo lo integran Gerard Arias, Alejandra de la Croix, Álex Ghita, Teresa Seco, Paola Olmedo, Toni Elías, Ivonne Reyes, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Alberto Ávila. El equipo rojo logró el mejor tiempo y comenzó la aventura en Playa Victoria, mientras que el azul lo hizo en Playa Derrota.

La gran sorpresa de la noche llegó al final de la gala con el anuncio de una nueva concursante. Almudena Porras, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones', se incorporará a la aventura este domingo junto a otros participantes que todavía no han sido revelados. La joven adelantó su actitud ante el reto: “Allí pensaba que era una persona débil, pero aquí llego como alguien valiente”.

Antes de despedirse, los concursantes también protagonizaron las primeras nominaciones de la edición. Los nombres que quedaron en la lista fueron José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías, que se jugarán su continuidad en las próximas galas del reality.