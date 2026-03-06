RTVE renueva su confianza en Chenoa y le otorga una segunda temporada a uno de sus proyectos más personales

RTVE seguirá apostando por Chenoa como uno de sus rostros de entretenimiento. La corporación pública ha decidido renovar 'Dog House', el formato sobre adopción responsable que conquistó a la audiencia el pasado verano en La 1. El programa ya prepara su regreso y ha abierto el casting para nuevas personas y familias interesadas en adoptar un perro.

El espacio, producido por RTVE en colaboración con Boxfish, muestra el funcionamiento diario de un refugio animal donde se intenta encontrar la familia perfecta para cada perro. A través de historias personales y encuentros entre adoptantes y animales, el formato busca sensibilizar sobre la adopción responsable, una realidad que en España afecta a cerca de 100.000 perros que esperan un hogar.

En esta nueva etapa, Chenoa volverá a ponerse al frente del proyecto, uno de los más personales de su carrera televisiva por su compromiso con el bienestar animal. Durante la primera temporada, la artista se implicó emocionalmente en cada caso, acompañando tanto a los trabajadores del refugio como a las familias que buscaban dar una segunda oportunidad a los perros.

La presentadora vive además un momento destacado dentro de RTVE. Actualmente conduce la segunda temporada del concurso 'The Floor' en el prime time de los martes en La 1 y fue también una de las protagonistas de las 'Campanadas de Nochevieja' de 2026, que presentó junto al dúo musical Estopa.

La renovación llega tras el buen rendimiento del programa en su primera temporada. ‘Dog House’ firmó una media del 10,2% de cuota y 727.000 espectadores, además de reunir a más de 2,2 millones de espectadores únicos. Más allá de la audiencia, el formato logró 38 adopciones responsables y se convirtió en uno de los espacios más comentados de la temporada estival, liderando entre el público de 4 a 64 años y destacando especialmente entre los espectadores más jóvenes.