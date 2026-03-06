Los Premios Anillos de Oro, de series de televisión, arrancan su primera edición con más de 850 candidaturas

La primera edición de los Premios Anillos de Oro ya calienta motores tras cerrar el plazo de inscripción con una notable participación. El Círculo de Profesionales de las Series Españolas ha confirmado que se han registrado 853 candidaturas procedentes de 93 series, que competirán en las 23 categorías que conforman estos nuevos galardones dedicados al mundo de la ficción televisiva.

La ceremonia se celebrará el próximo 20 de junio en Santa Cruz de Tenerife, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Según la organización, el objetivo es convertir el evento en una gran celebración del sector seriéfilo español.

Entre las producciones inscritas destacan 74 series españolas, 8 latinoamericanas y 11 internacionales, procedentes de plataformas y cadenas como Movistar Plus+, Atresmedia, Prime Video, RTVE, HBO Max, Mediaset España, Filmin, Netflix, Disney+, SkyShowtime, AMC+, Apple TV+ o BBC.

Entre las producciones internacionales que competirán en esta primera edición se encuentran títulos como 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'Reykjavík Fusion', 'Secrets' o 'True Love', mientras que en el apartado latinoamericano figuran propuestas como 'Baby Bandito II' o 'Familia de medianoche', ampliando desde el inicio el alcance internacional de estos galardones.

El proceso de votación ya está en marcha y corresponde a los miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas, que actualmente supera los 300 integrantes. La primera fase concluirá el 24 de abril, momento en el que se seleccionarán tres finalistas por categoría, cuyos nombres se anunciarán a principios de mayo antes de la votación final.

Además, la organización recuerda que los profesionales del sector todavía pueden unirse al Círculo antes del 27 de marzo para participar en las votaciones y asistir a la gala. Entre las novedades de esta edición destaca también la categoría a Mejor Film Commission española, con candidaturas como Film Madrid Region, Rías Baixas Film Commission, Sevilla Film Office, Alcalá Film Office y Andalucía Film Commission.