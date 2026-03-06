Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaEduard SallentDAO PolicíaCáncerMarc GiróMAGAMisilesRey Juan Carlos IHospital BellvitgePisos Les NausCambio de hora 2026
instagramlinkedin

¿Quién lo ganará?

Los Premios Anillos de Oro, de series de televisión, arrancan su primera edición con más de 850 candidaturas

93 series competirán en los galardones que se celebrarán en Santa Cruz de Tenerife.

Círculo de profesionales de las series

Círculo de profesionales de las series / Womack Studios

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La primera edición de los Premios Anillos de Oro ya calienta motores tras cerrar el plazo de inscripción con una notable participación. El Círculo de Profesionales de las Series Españolas ha confirmado que se han registrado 853 candidaturas procedentes de 93 series, que competirán en las 23 categorías que conforman estos nuevos galardones dedicados al mundo de la ficción televisiva.

La ceremonia se celebrará el próximo 20 de junio en Santa Cruz de Tenerife, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Según la organización, el objetivo es convertir el evento en una gran celebración del sector seriéfilo español.

Entre las producciones inscritas destacan 74 series españolas, 8 latinoamericanas y 11 internacionales, procedentes de plataformas y cadenas como Movistar Plus+, Atresmedia, Prime Video, RTVE, HBO Max, Mediaset España, Filmin, Netflix, Disney+, SkyShowtime, AMC+, Apple TV+ o BBC.

Entre las producciones internacionales que competirán en esta primera edición se encuentran títulos como 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'Reykjavík Fusion', 'Secrets' o 'True Love', mientras que en el apartado latinoamericano figuran propuestas como 'Baby Bandito II' o 'Familia de medianoche', ampliando desde el inicio el alcance internacional de estos galardones.

El proceso de votación ya está en marcha y corresponde a los miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas, que actualmente supera los 300 integrantes. La primera fase concluirá el 24 de abril, momento en el que se seleccionarán tres finalistas por categoría, cuyos nombres se anunciarán a principios de mayo antes de la votación final.

Noticias relacionadas

Además, la organización recuerda que los profesionales del sector todavía pueden unirse al Círculo antes del 27 de marzo para participar en las votaciones y asistir a la gala. Entre las novedades de esta edición destaca también la categoría a Mejor Film Commission española, con candidaturas como Film Madrid Region, Rías Baixas Film Commission, Sevilla Film Office, Alcalá Film Office y Andalucía Film Commission.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Estimada Sílvia Abril: yo no formo parte de ningún 'chiringuito', como dices
  2. La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
  3. Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía
  4. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  5. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  6. Multas para algunos propietarios que instalan un ascensor en su bloque: debes cumplir con estos requisitios
  7. Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año
  8. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán

Los Premios Anillos de Oro, de series de televisión, arrancan su primera edición con más de 850 candidaturas

Los Premios Anillos de Oro, de series de televisión, arrancan su primera edición con más de 850 candidaturas

Miles de personas recuerdan en Teherán a Jameneí en el primer rezo del viernes sin el líder

El Gobierno financia un dispositivo biónico de la 'startup' catalana Robopedics que devuelve la capacidad de andar tras un ictus

El Gobierno financia un dispositivo biónico de la 'startup' catalana Robopedics que devuelve la capacidad de andar tras un ictus

Flick viaja a Bilbao y Newcastle con solo 14 jugadores de campo y asume la responsabilidad de las bajas

Flick viaja a Bilbao y Newcastle con solo 14 jugadores de campo y asume la responsabilidad de las bajas

Júlia Pericas, la joven de Vallromanes (Barcelona) que ha bailado con Bad Bunny en la Superbowl: "No podía decir nada hasta el mismo día de la actuación"

Júlia Pericas, la joven de Vallromanes (Barcelona) que ha bailado con Bad Bunny en la Superbowl: "No podía decir nada hasta el mismo día de la actuación"

Rusia ayuda a Irán con inteligencia para sus ataques a EEUU, según 'The Washington Post'

Rusia ayuda a Irán con inteligencia para sus ataques a EEUU, según 'The Washington Post'

Las plataformas de usuarios del tren critican que el nuevo Pla de Rodalies "ignora" las líneas del Camp de Tarragona y el Ebro

Las plataformas de usuarios del tren critican que el nuevo Pla de Rodalies "ignora" las líneas del Camp de Tarragona y el Ebro

'La Macarena' entra en la guerra de Irán: el vídeo que ha compartido la Casa Blanca en redes

'La Macarena' entra en la guerra de Irán: el vídeo que ha compartido la Casa Blanca en redes