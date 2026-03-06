Pablo Motos denuncia una estafa sobre inversiones en el que usan un vídeo creado por IA: "Hay gente que ha perdido un millón de euros"

El presentador Pablo Motos ha vuelto a denunciar públicamente una estafa que circula por internet utilizando su imagen generada con inteligencia artificial. El conductor de 'El Hormiguero', que se emite en Antena 3, alertó a los espectadores sobre un vídeo manipulado en el que aparentemente recomienda invertir dinero para obtener beneficios rápidos.

Durante el programa, Motos mostró el vídeo fraudulento en el que un avatar creado con IA simula ser él mismo para captar víctimas. En la grabación, el falso mensaje promete grandes ganancias económicas: “Antes de cerrar este vídeo pensando que es una broma, detente un momento y escucha. No te lo enviaron estafadores, fui yo, Pablo Motos… Voy a demostrarte que ver este vídeo puede generarte 19.000 euros en solo un mes”.

Tras emitir el fragmento, el presentador dejó claro que se trata de una manipulación tecnológica: “Ese no soy yo, es un vídeo hecho por inteligencia artificial para engañar a la gente. No existe el dinero fácil, no existe el dinero rápido”. Además, explicó que este tipo de fraudes ya han provocado graves pérdidas económicas entre quienes han confiado en las falsas recomendaciones.

Motos también denunció el papel de las plataformas digitales en la difusión de estos contenidos y aseguró que lleva años colaborando con las autoridades para intentar frenarlo: “Llevamos años trabajando con la Policía Nacional para que las grandes tecnológicas como Facebook, Instagram y YouTube colaboren, pero no colaboran. Son cómplices”.

Noticias relacionadas

El presentador insistió en que muchas víctimas terminan perdiendo grandes cantidades de dinero: “Empiezas con poco dinero, te van pidiendo más y te acabas arruinando. Hay gente en España que ha perdido más de un millón de euros con esto”. Por ello, lanzó un mensaje directo a los espectadores: “Si me veis a mí o a cualquier famoso recomendando invertir en algo, nunca os lo creáis”.