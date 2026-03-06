Fossil recupera su mítico reloj BIG TIC con Nick Jonas como imagen global de la marca

La firma relojera Fossil ha anunciado el regreso de uno de sus modelos más emblemáticos: el BIG TIC, el reloj híbrido analógico-digital que se convirtió en un icono del cambio de milenio. La marca relanza este diseño con varias colecciones a lo largo de 2026, arrancando el pasado 2 de marzo con dos modelos iniciales, y lo hace reforzando su estrategia global con Nick Jonas como uno de los rostros más visibles de su imagen de marca.

Presentado originalmente en 1999, el BIG TIC se distinguía por su arquitectura ana-digi, que combinaba agujas analógicas para las horas y minutos con una pantalla digital animada dedicada a los segundos. Ese contador en movimiento constante se convirtió en su sello distintivo y en uno de los elementos que lo convirtieron en un símbolo del auge de los relojes de moda a finales de los años noventa y principios de los 2000.

La nueva etapa del modelo arranca con dos versiones principales. La primera es la Y2K BIG TIC FLAMES Limited Edition, una reedición inspirada en el diseño Big Tic Flames lanzado en 2002. El reloj recupera su estética retro con una pantalla LCD animada con llamas y el característico sistema híbrido analógico-digital. Está pensado tanto para coleccionistas como para una nueva generación que descubre ahora el modelo.

El segundo lanzamiento es el MACHINE BIG TIC, que reinterpreta la tecnología original con una estética industrial propia de la familia Machine de Fossil. Este modelo incorpora una pantalla LCD negativa con siete animaciones distintas para los segundos sobredimensionados, ofreciendo una apariencia más técnica y robusta.

En paralelo a este relanzamiento, Fossil refuerza su posicionamiento global con la colaboración del cantante y actor Nick Jonas, miembro de los Jonas Brothers, que actúa como uno de los embajadores internacionales de la marca. El artista estadounidense, con una fuerte presencia en la música, el cine y la moda, representa el vínculo entre nostalgia Y2K y cultura pop contemporánea, el mismo espíritu que Fossil quiere recuperar con el regreso del BIG TIC.

El plan de la compañía contempla nuevos lanzamientos de la colección durante el verano y el otoño de 2026, consolidando al BIG TIC como uno de los pilares estratégicos de Fossil para este año y reforzando su legado dentro del universo de los relojes de diseño.